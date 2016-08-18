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۲۸ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۲۸

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قزوین:

کاهش آسیب های تهدید زیرساختهای کلیدی کشور ضروری است

کاهش آسیب های تهدید زیرساختهای کلیدی کشور ضروری است

قزوین- مدیرکل پدافند غیر عامل استان قزوین گفت: اجرای آموزش های پدافند غیرعامل برای مصون سازی کشور در برابر تهدیدات مختلف ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کاهش آسیب های این بخش است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد افشار  عصر چهارشنبه در همایش تهدید الکترومغناطیس که در شرکت توزیع نیروی برق قزوین برگزار شد اظهار داشت: به گفته مقام معظم رهبری پدافند غیرعامل به مثابه مصونیت بخشیدن به بدن انسان و واکسینه کردن آن نسبت به بیماری، ویروس و میکروبهاست و ما نیز باید ضمن شناسایی تهدیدات کشور برای مقابله با آن برنامه ریزی و تدبیر کنیم.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان تصریح کرد: باید زیرساخت ها، مردم و نظام مدیریت در کشور مصون شود و آشنایی با موضوعات پدافند غیر عامل ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی اضافه کرد: انرژی و زیرساخت های کلیدی معمولا مورد تهدید دشمنان است و با استفاده از پدافند غیرعامل باید مصونیت بخشی کشور را جدی بگیریم و با آموزش و مهارت آموزی برای مقابله با تهدیدات و کاهش آسیب ها آماده شویم.

در ادامه عبدالمجید دیناروند معاون تولید نیروگاه شهید رجایی قزوین اظهارداشت: تهدیدات سایبری، پرتوی، الکترومغناطیس، زیستی و شیمیایی، سیگنالی و از راه دور از تهدیدات نوینی است که زیرساختها را تحت تاثیر قرار می دهد.

دیناروند بیان کرد: در تهدیدات الکترومغناطیس زمان و مکان حمله مشخص نیست و هیچ اثر انفجاری ندارد و اگر حمله ای صورت گیرد هیچ راهی برای جلوگیری نداریم لذا باید پیشگیری کنیم و مصون سازی را عملیاتی کنیم.

وی گفت: پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیرنظامی است و به مجموعه اقداماتی گفته می شود که جنگ ‌افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.

دیناروند اظهارداشت:پدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیب‌پذیری درهنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و با بهره‌گیری از فعالیت‌های غیرنظامی، فنی و مدیریتی است.

معاون تولید نیروگاه شهید رجایی قزوین در ادامه تصریح کرد:درپدافند غیرعامل تمام نهادها،نیروها،سازمان‌ها،صنایع حتی مردم عادی می‌توانند نقش موثری ایفا کنند، در حالیکه در پدافند عامل مانند سیستم‌های ضدهوایی و هواپیماهای رهگیر، تنها نیروهای مسلح مسئولیت برعهده دارند.

کد مطلب 3744729

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