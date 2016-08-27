افتتاح ۱۳۱ واحد مسکونی در روستاهای شهرستان شفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از هفته دولت روستاهای شهرستان شفت شاهد افتتاح ۱۳۶ پروژه عمرانی، خدماتی و کشاورزی بودند.

بهره برداری همزمان ۱۳۱ واحد مسکونی محرومان به صورت همزمان در روستای شهرستان شفت از جمله شاخص ترین پروژه های افتتاحی در این روز بود.

این واحدهای مسکونی با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شفت و با اعتبار۱۹ هزار و ۶۵۰ میلیون ریال و به صورت نمادین در دهستان جیرده افتتاح شد.

همچنین در این روز دو ساختمان دهیاری با مجموع اعتبار ۱۰۰ میلون تومانی در دهستان های نهزم و جیرده، بهره برداری از ۳.۵ کیلومتر آسفالت راه روستایی با اعتبار شش هزار و ۲۴۰ میلیون ریال در لاقان و یک واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه ای در طالش محله چماچا از دیگر پروژه های افتتاحی هفته دولت در شهرستان شفت است.

پروژه مرغداری گوشتی با اعتبار یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومانی بهره برداری شد که ۴۳۰ میلیون تومان آن تسهیلات بانکی و ۷۰۰ میلیون نیز سرمایه خود شخص بوده و برای پنج نفر نیز اشتغال زایی شده است.