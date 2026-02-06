تلاش تراکتور برای حفظ جایگاه؛ سپاهان به دنبال بازگشت به کورس مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هفته بیستم لیگ برتر فوتبال ایران از روز گذشته، پنجشنبه ۱۶ بهمن، آغاز شد که در نخستین دیدار این هفته تیم فوتبال استقلال در دیداری سخت، پرفشار و نفسگیر موفق شد در ورزشگاه خانگی خود با نتیجه ۳ بر ۲ از سد شمسآذر عبور کند. آبیپوشان با این پیروزی مهم بار دیگر به جمع مدعیان بالای جدول نزدیک شدند و فاصله خود را با صدر جدول کاهش دادند.
در سوی مقابل، تیم شمسآذر که در دو دیدار قبلی خود به پیروزی رسیده بود، پس از مدتها طعم شکست را چشید تا روند رو به رشد این تیم متوقف شود.
در ادامه دیدارهای هفته بیستم، امروز جمعه ۱۷ بهمن، دو مسابقه دیگر برگزار خواهد شد که طی آن دو تیم بالانشین تراکتور و سپاهان به میدان میروند.
تراکتور در دیداری خارج از خانه میهمان فجرسپاسی خواهد بود و سپاهان نیز در مصافی خانگی برابر تیم خیبر صفآرایی میکند؛ دیدارهایی که میتواند نقش مهمی در معادلات بالای جدول و کورس قهرمانی داشته باشد.
فجرسپاسی - تراکتور
در نخستین دیدار امروز، تیم فوتبال فجرسپاسی از تراکتور در ورزشگاه پارس شیراز میزبانی خواهد کرد. شاگردان پیروز قربانی در شرایطی به مصاف صدرنشین لیگ میروند که در چهار دیدار اخیر خود عملکردی پرنوسان داشتهاند و حاصل کار آنها کسب دو پیروزی و دو شکست بوده است.
در سوی مقابل، تیم تراکتور با روحیهای بالا پا به این مسابقه میگذارد؛ شاگردان این تیم در چهار بازی اخیر خود سه پیروزی و یک تساوی به دست آوردهاند و برای حفظ جایگاه خود در صدر جدول، به سه امتیاز این دیدار خارج از خانه نیاز مبرم دارند.
دیدار رفت دو تیم با تساوی بدون گل به پایان رسید و نگاهی به آمار ۱۰ تقابل اخیر فجرسپاسی و تراکتور نشان میدهد که تراکتور چهار بار به پیروزی رسیده، فجرسپاسی یک برد کسب کرده و پنج دیدار نیز با نتیجه تساوی خاتمه یافته است.
فجرسپاسی در صورت کسب پیروزی و سه امتیاز این مسابقه میتواند به صورت موقت تا رده ششم جدول صعود کند؛ موضوعی که انگیزه شاگردان پیروز قربانی را برای این دیدار دوچندان کرده است. با این حال، غیبت حسین شهابی، یکی از بازیکنان تأثیرگذار فجرسپاسی، به دلیل مصدومیت میتواند کار میزبان را دشوارتر کند.
این دیدار از ساعت ۱۴:۳۰ و با قضاوت وحید زمانی در ورزشگاه پارس شیراز برگزار خواهد شد.
سپاهان - خیبر
تیمهای فوتبال سپاهان و خیبر امروز در شرایطی به مصاف هم میروند که تاکنون هیچیک از دیدارهای رو در روی دو تیم با نتیجه تساوی به پایان نرسیده است. در پنج تقابل اخیر سپاهان و خیبر، چهار پیروزی سهم سپاهانیها بوده و یک بار نیز تیم خیبر موفق شده به پیروزی دست پیدا کند.
شاگردان محرم نویدکیا در نیمفصل دوم لیگ برتر عملکردی دور از انتظار داشتهاند و در چهار دیدار اخیر خود به دو تساوی و دو شکست رضایت دادهاند تا زردپوشان اصفهانی از روند مطلوب خود فاصله بگیرند. در سوی مقابل، تیم خیبر نیز نتایجی مشابه سپاهان در نیمفصل دوم به دست آورده است و شاگردان سید مهدی رحمتی در هفته گذشته، در حالی که تا لحظات پایانی از حریف خود فولاد پیش بودند، در نهایت به تساوی رضایت دادند.
سپاهان برای بازگشت دوباره به جمع مدعیان قهرمانی، نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز این دیدار خانگی دارد و در صورت موفقیت شاگردان نویدکیا در این مسابقه، این تیم با صعود به رده دوم جدول جای استقلال را خواهد گرفت.
در سوی دیگر، تیم خیبر نیز در صورت کسب پیروزی در این دیدار خارج از خانه، این فرصت را خواهد داشت تا به صورت موقت در رده ششم جدول قرار بگیرد.
این دیدار از ساعت ۱۶:۳۰ و با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه نقشجهان اصفهان برگزار خواهد شد.
برنامه و نتایج دیدارهای هفته بیستم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:
پنجشنبه ۱۶ بهمن
* استقلال ۳ - شمس آذر قزوین ۲
جمعه ۱۷ بهمن
* فجرسپاسی شیراز - تراکتور تبریز - ساعت ۱۴:۳۰
* سپاهان اصفهان - خیبرخرم آباد - ساعت ۱۶:۳۰
شنبه ۱۸ بهمن
* آلومینیوم اراک - ذوب آهن اصفهان - ساعت ۱۵
* مس رفسنجان - استقلال خوزستان - ساعت ۱۶
یکشنبه ۱۹ بهمن
* چادرملو اردکان - پیکان تهران - ساعت ۱۵
* ملوان انزلی - پرسپولیس - ساعت ۱۶
* فولاد خوزستان - گل گهر سیرجان - ساعت ۱۶
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