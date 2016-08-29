روند پذیرش پناهجویان متوقف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور جمهوری چک از توقف روند پذیرش پناهجویان در این کشور خبر داد.

«میلان شوانک» (Milan Chovane) وزیر کشور جمهوری چک در سخانی گفت: نمی توانیم همانند آلمان به روند بدون کنترل پذیرش پناهجویان بر اساس توافق میان اتحادیه اروپا با ترکیه ادامه دهیم.

وزیر کشور جمهوری چک ادامه داد: قرار است تمهیدات امنیتی بسیار دقیقی را اتخاذ کنیم که بعید است تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی به اتمام برسد. بر همین اساس نمی توانیم بدون تمهیدات امنیتی تا پایان سال مهاجری را بپذیریم.

لازم به ذکر است، آنکارا و اتحادیه اروپا در ماه مارس سال گذشته میلادی به توافقی رسیدند که بر اساس یکی از مفاد آن، در قبال پذیرش هر یک از پناهجویان سوری در ترکیه، یک آواره را نیز در کشورهای اروپایی بپذیرند.