به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که به همت انجمن مهرورزان گیل، انجمن مفاخر گیلان و سازمان اسناد ظهر دوشنبه برگزار شد، جمعی از دوستداران، استادان حوزه تاریخ و فرهنگیان گیلان و دختر شادروان خمامی زاده حضور داشتند.

کارشناس مرکز اسناد گیلان در توصیف مقام شامخ شادروان خمامی زاده گفت: استاد خمامی زاده به عنوان مولف و مترجم چهره شناخته شده ای در سطح کشور است.

دکتر علی امیری افزود: استاد خمامی زاده با آثار خود، حق بزرگی در شناخت تاریخ، فرهنگ و ادبیات گیلان دارد.

وی ادامه داد: گیلان یک صفت غیر قابل انکار دارد و آن پرورش دادن نخبگانی است که در مسیر انسان سازی نقش داشته اند.

امیری در تکریم مقام استاد خمامی زاده یادآور شد: شخصیت شادروان خمامی زاده به گونه ای بود که حتی یک روز بیکار نبود و حتی در کهولت سن که توان نگارش وی کاهش یافت و به‌خصوص پس از حادثه تلخ آتش سوزی منزل وی و از بین رفتن کتابخانه اش، همچنان برای ارتقای فرهنگ گیلان فعال بود.

به گفته این کارشناس، سازمان اسناد توانست طی چندین نشست، تاریخ شفاهی گیلان را به روایت استاد خمامی زاده ثبت و ضبط کند.

تندیس استاد خمامی زاده در مدارس استان نصب شود

در ادامه این مراسم، سردبیر فصلنامه «گیلان ما» ضمن بیان خاطراتی از دورانی که استاد خمامی زاده در کسوت مدیر دبیرستان بود گفت: اولین ملاقات بنده با استاد زمانی بود که همراه پدرم در سال چهل و سه برای ثبت نام به مدرسه رفتم و استاد را دیدم که به عنوان مدیر مدرسه با تک تک دانش آموزان صحبت می کرد.

دکتر غلامحسن مهدیزاده افزود: نکات تاثیرگذاری که استاد خمامی زاده در دوران تحصیل متذکر می شدند هنوز پس از سالها در ذهن من باقی مانده است.

وی ادامه داد: توصیه استاد به تمام دانش آموزان در مدرسه، نظم و انضباط و رعایت مقررات بود و کسانی که از نزدیک وی را می شناسند، می دانند که استاد فردی بسیار منظم، منضبط و سخت گیر در انجام امور بود.

سردبیر فصلنامه گیلان ما یادآور شد: استاد خمامی زاده وقتی می دید یکی از شاگردانش به درجات علمی بالا رسیده است، بسیار خوشحال می شد.

مهدیزاده ضمن برشمردن فعالیت های خمامی زاده در آموزش و پرورش تاکید کرد: لازم است مسئولان آموزش و پرورش، تندیس این استاد بزرگوار را ساخته و در مراکز اموزشی نصب کنند.

نماینده انجمن مفاخر استان گیلان نیز در این مراسم گفت: برای خمامی زاده نباید واژه فوت را به‌کار برد، وی زندگی علمی پرباری داشت و بهتر است بیان کنیم دومین سالروز آسمانی شدن خمامی زاده، هشتم شهریور ماه است.

مهران برزگر با ذکر خاطراتی از استاد خمامی راده، حساسیت های ویژه وی در حفظ فرهنگ و هویت گیلان را متذکر شد و افزود: من کمتر کسی را به سن و سال استاد دیده ام که تا این اندازه به هویت گیلان دلبسته باشد.

یکی از محققان پیشکسوت گیلان و از دوستان قدیمی خمامی زاده نیز در این مراسم تاکید کرد: هشتم شهریور ماه ۹۳ در واقع زادروز تولد دوباره خمامی زاده است.

استاد سید جعفر مهرداد افزود: تالیفات، مقالات و ترجمه های خمامی زاده به عنوان کتاب های مرجع در سراسر کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: خمامی زاده از بی نظیرترین افرادی است که با قاطعیت می توان گفت نیکبخت زندگی کرد و نیکبخت از دنیا رفت.

در این مراسم محققان و پژوهشگران دیگری همچون محسن آریاپاد ررئیس هیئت مدیره بنیاد فرزانگان امید گیلان، محمد تقی پور احمد جکتاجی مدیر مسئول ماهنامه گیله وا و دکتر سید هاشم موسوی رئیس پژوهشکده گیلان شناسی حاضر بودند که با بیان خاطراتی یاد این استاد فرزانه را گرامی داشتند.