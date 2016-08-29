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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۰۶

وزیر و کی‌روش دیده بوسی نکردند؛

اهدای پیراهن شماره ۱۲ به جهانگیری و حضور علی پروین در تمرین

اهدای پیراهن شماره ۱۲ به جهانگیری و حضور علی پروین در تمرین

پیشکسوت فوتبال ایران امروز به همراه وزیر ورزش و معاون اول رئیس جمهور در تمرین تیم ملی حضور یافت. در این تمرین پیراهن شماره ۱۲ توسط کارلوس کی‌روش به اسحاق جهانگیری اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز به همراه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، محمود گودرزی وزیر ورزش، نصرالله سجادی و محمدرضا ساکت در تمرین تیم ملی در ورزشگاه آزادی حضور یافت. 

همچنین علی پروین هم در تمرین تیم ملی حاضر شد و دقایقی با بازیکنان و اعضای تیم ملی صحبت کرد.

بعد از صحبتهای جهانگیری برای بازیکنان تیم ملی، پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی که امضای تمام بازیکنان روی آن بود، توسط کارلوس کی روش و آندرانیک تیموریان به جهانگیری اهدا شد. بعد از اهدای این پیراهن، وزیر ورزش با آندرانیک تیموریان و جواد نکونام دست داد و روبوسی کرد ولی با کی‌روش روبوسی نکرد و به دست دادن قناعت کرد!

کد مطلب 3755782

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