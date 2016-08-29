اهدای پیراهن شماره ۱۲ به جهانگیری و حضور علی پروین در تمرین

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز به همراه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، محمود گودرزی وزیر ورزش، نصرالله سجادی و محمدرضا ساکت در تمرین تیم ملی در ورزشگاه آزادی حضور یافت.

همچنین علی پروین هم در تمرین تیم ملی حاضر شد و دقایقی با بازیکنان و اعضای تیم ملی صحبت کرد.

بعد از صحبتهای جهانگیری برای بازیکنان تیم ملی، پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی که امضای تمام بازیکنان روی آن بود، توسط کارلوس کی روش و آندرانیک تیموریان به جهانگیری اهدا شد. بعد از اهدای این پیراهن، وزیر ورزش با آندرانیک تیموریان و جواد نکونام دست داد و روبوسی کرد ولی با کی‌روش روبوسی نکرد و به دست دادن قناعت کرد!