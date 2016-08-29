عربستان عامل قاچاق مواد مخدر در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «علی الاحمد» مشاور وزیر اطلاعات سوریه در مصاحبه با اسپوتنیک گفت که قاچاق مواد مخدر در آن قسمت خاک سوریه که فعلاً در دست داعش و گروهکهای دیگر قرار دارد، تحت کنترل عربستان سعودی است.

وی گفت: وقتیکه از تولید مواد مخدر در سوریه سخن به عمل می آید نخست باید محدودیت ارضی تولید قرص های آمفِتامین، کاپتاگُن و مواد دیگر مخدر که انقلابیون خود خوانده در مبتداء حوادث سوریه برای مهار کردن غرایز اولیه انسانی استعمال می کردند، مشخص شود. مقامات عربستان صعودی از ابتدا در جریان تولید قرص های مخدرات بودند و بطور مستقیم حامیان تولید قرصها هستند. اراضی که تحت کنترل مقامات سوری می باشد زیر ردیابی و رصد مأمورین مبارزه با مواد مخدر بوده که شایسته با این پدیده برخورد می نمایند.

وی گفت: ما اطلاعاتی در دست داریم مبنی بر این که در اراضی تحت کنترل گروهکهای باصطلاح اسلامی تولید و صادرات ترکیبات مخدر جریان دارد. سخن از گروهکهایی می رود که علناً توسط عربستان سعودی و قطر تزریق مالی می شوند. و مهم نیست، پشتیبانی مالی به خاطر تولید مواد مخدر یا دستگاه انفجاری دست ساز یا برای تجارت بخشی از بدن انسان می شود. تمام فعالیت آنان فاسد و ضدانسانی است.