مدیران با زندگی شهید رجایی آشنا شوند/ دولت موفق عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، درآخرین روز از هفته دولت دوشنبه شب همایش راه شهید رجایی با حضورحسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، غلامعلی رجایی مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، فریدون همتی استاندار قزوین، معاونان استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی، خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان در سالن تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد.

امیری در این مراسم با گرامیداشت یاد شهید رجایی و باهنر اظهارداشت:بعد از گذشت ۳۵ سال یاد و راه و سیره شهید رجایی همچنان زنده است و علیرغم آن که دوران ریاست جمهوری این شهید بزرگوار کمتر از یک ماه بود اما خدمات ماندگاری از خود برجا گذاشت.

معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآورشد: رمز ماندگاری شهید رجایی ایمان و تقوای واقعی بود و چون ازدرون مردم برخواسته بود در میان آنها محبوبیت داشت و زمانی که شهید شد اندوه مردم به گونه ای بود که گویی فرزند خود را از دست داده اند و این نمونه الگوی مدیران امروز می تواند باشد.

امیری اظهارداشت: ساده زیستی، سیره و رفتار دین، شخصیت خانوادگی، نوع مدیریت و برخورد سیاسی و تحمل مخالف و حتی نوع رفتار با دوستان و دشمنان امروز می تواند مورد استفاده عملی همه مردم و مدیران قرار گیرد.

مدیران دولتی با زندگی شهید رجایی آشنا شوند

وی گفت: کسانی که در مسند حکومتی هستند باید شهید رجایی را الگوی عملی خود قرار دهند و نه در شعار و سخنرانی که درعمل از این شهید درس بگیرند و در مدیریت خود بکار بندند.

امیری اضافه کرد: نقطه اتکا شهید رجایی به مردم بود و خود را وامدار مردم می دانست و به آنها عشق می ورزید و تا آخرین لحظه نیز هرگز دچار تکبر و غرور و تشریفات نشد و از مردم فاصله نگرفت.

رفتار شهید رجایی مبتن برآموزه های دینی بود

وی گفت:رفتار شهید رجایی مبتنی برآموزه های دینی و اعتقادی بودو چون اندیشه های شیهد درمحیطی مذهبی شکل گرفته بود رفتارش نیز ریشه در این اعتقادات داشت و هرگز از مسیر عدالت خارج نشد.

امیری اظهارداشت: رفتار شهید رجایی آیینه تمام نمای یک مدیر اسلامی است که به مردم سالاری دینی باور داشت و آنچه می گفت به آن عمل می کرد و دولتی مکتبی به معنای واقعی بود.

معاون امور مجلس ریاست جمهوری اضافه کرد: شهید رجایی وقتی نخست وزیر و رئیس جمهور شد هرگز دچار تکبر نشد و از مردم فاصله نگرفت و بدون واسطه در جریان امور قرار می گرفت و با ساده زیستی خود هرگز به بیت المال دست درازی نکرد و صرفه جویی را مورد توجه قرار می داد.

رجایی زبان تهمت نداشت

وی گفت: شهید رجایی هرگز زبان تهمت نداشت و با تخریب و افترا و بد زبانی سخن نمی گفت و با تواضع و فروتنی الگویی ماندگار را در حکومت دینی برای مدیران برجای گذاشت.

دولت موفق عمل کرده است

امیری در ادامه با دفاع از عملکرد دولت درسه سال گذشته اضافه کرد: دکتر روحانی در شرایطی مسئولیت پذیرفت که وحدت جامعه دچار اسیب جدی شده بود و تورم بیش از ۴۰ درصدی مردم را کلافه کرده بودو نرخ ارز ثبات نداشت و تعطیلی دربازار و کسب و کار بازاریان را ناراضی کرده بود.

وی گفت: مردی که رفت دیدید با چه وضعیتی برای خیلی ها سند سازی می کرد و در رفتارهای بین المللی نابسامانی ایجاد کرده بود و سایه قطعنامه های ناعادلانه بر کشور سایه افکنده بود و مبادلات بانکی صورت نمی گرفت و برای پرداخت حقوق سفرا باید با چمدان پول می بردیم.

امیری اظهارداشت: سلامت و بهداشت مردم مورد تهدید بود و کالای پزشکی وارد کشور نمی شد و در بدترین شرایط که نفت به کمترین قیمت رسیده بود دولت تدبیر وامید با رای مردم روی کار آمد و مسئولیت پذیرفت.

وی تصریح کرد: دولت در حال عمل کردن به وعده های خود در بخش های مختلف است بتدریج در مسیر عملی شدن آنها گام برمی دارد و امروز حقوق هسته ای کشورمان به رسمیت شناخته شده و مبادله بانکها روان شده و صادرات نفت نیزازسرگرفته شده و تراز تجاری کشور نیز مثبت شده است.

وی گفت: تیم اقتصادی دولت با همه مشکلات و تنگناها موفق عمل کرده و کشور در مسیر توسعه حرکت می کند و باید امید و اعتماد را در مردم تقویت کنیم.

وی بیان کرد: ناامید کردن مردم و ناکارآمد جلوه دادن دولت به هیچ وجه مصلحت نیست و هرکس دولت را ضعیف و ناکارآمد جلوه دهد در مسیر دشمن حرکت کرده است.

فیش های حقوقی غیر متعارف ویژه این دولت نیست/ با آن برخورد می شود

امیری در خصوص حقوقهای غیر متعارف هم گفت: در دولتهای گذشته هم شاهد بودیم فیش حقوقی یک مسئول بانکی ۸۰۰ میلیون تومان بود لذا این مسئله متاسفانه چیز جدید و منحصر به این دولت نیست و در بخش های خارج از دولت این حقوق نامتعارف پرداخت می شد که الان ۵۰ نفر شناسایی شده اند و با آنها برخورد شده است.

وی اضافه کرد: حتی یک نفر هم اگر حقوق غیرمتعارف گرفته ایراد دارد و این موضوع باید رسیدگی و متخلف مجازات شود اما باید پذیرفت این موضوع بهترین فرصت برای اصلاح نظام پرداختی کشور است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآورشد: آنچه رخ داده بخشی به خاطر مشکلات ساختاری است زیرا وقتی سازمان مدیریت منحل شد برای ساماندهی حقوقها متولی نداشتیم و هر دستگاهی برای خود تعریف خاصی دارد و برخی از دستگاههای موجود با نظامهای حقوقی متفاوت اداره می شوند مثلا موسسات مالی با قانون تجارت اداره می شوند که راه بروز چنین مشکلاتی را هموار کرده که باید این مسیر مسدود شود.

وی اضافه کرد: لایحه قانون خدمات کشوری به مجلس خواهد رفت تا حقوق ها عادلانه باشد و رئیس جهوری به اعضا هیئت دولت فرمودند که باید دستور رهبری تامین شود و با همه کسانی که حقوق نامتعارف داشتند برخورد خواهد شد.

امیری اضافه کرد: دولت به انضباط مالی و عدالت اجتماعی توجه دارد و این که مدیران از دل مردم و با مردم باشند و تبعیض رفع شود در اولویت برنامه ها قرار دارد.