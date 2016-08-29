به گزارش خبرنگار مهر، درآخرین روز از هفته دولت همایش راه شهید رجایی دوشنبه شب با حضور حسینعلی امیری معاون پارلمانی ریاست جمهور، غلامعلی رجایی مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، فریدون همتی استاندار قزوین، معاونان استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی، خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان در سالن تربیت معلم شهید رجایی

قزوین برگزار شد.

غلامعلی رجایی دراین همایش گفت: شهید رجایی را هر چقدر بیشتر بشناسیم با ابعاد رفتاری و اخلاقی این شهید بزرگوار بیشتر پی می بریم و شخصیت ارزشمند وی را بیشتر درک می کنیم.

وی اضافه کرد: شهید رجایی با خود کنار آمده بود و فروتن ومتواضع بود و هرگز تکبر و غرور ریاست جمهوری وی را فریب نداده بود.

مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: برای رجایی مسئولیت ریاست جمهوری هیچ قرب و منزلتی که بین وی با مردم فاصله بیندازد نداشت و به همین دلیل ساده زیست و ساده ماند و هرگز از رفتار خود عدول نکرد.

رجایی یادآورشد: اگر درب خودرو را برایش باز می کردند رجایی از خودرو خارج نمی شد و می گفت باید خودم درب را باز کنم تا شان دیگران پایین نیاید وخود را کسی نمی دانست.

نویسنده کتاب سیره شهید رجایی اضافه کرد: شهید رجایی مظلوم بود و مظلومانه نیز شهید شد و امروز متاسفانه کسانی خود را شبیه آن شهید وانمود می کنند که نه تنها هیچ شباهتی به شهید ندارند بلکه فاصله آنها با رجایی فراوان است.

وی گفت: کجای شما به شهید رجایی شبیه است شما که در زمانی که فرصت داشتید و دولت در اختیارتان بود همه را سرافکنده کردید و امروز با عوامفریبی می گویید شبیه شهید رجایی هستید؟

رجایی بیان کرد: با جان و آبروی مردم بازی کردید و امروز می گویید شبیه رجایی هستید.

وی گفت: کسانی که یک روز هم شکنجه رژیم را تحمل نکرده اند امروز به مبارزان ایراد می گیرند و برای آنها خط و نشان می کشند و اهل غیبت و تهمت و افترا هستند و هیچ سنخیتی با رفتار شهید رجایی ندارند.

مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: شهید رجایی وقتی رئیس جمهور شد ابتدا حقوق وزرای خود را کاهش داد و یک استثنا بود و امروز هم با گذشت ۳۵ سال از شهادت وی هنوز عده ای برای این که جایگاهی برای خود کسب کنند به نام و یاد شهید دست می آویزند.

وی تصریح کرد: اگر کسی اطلاعات جزیی از زندگی شهید رجایی داشته و نوع مدیریت رجایی را درک کرده باشد براحتی سره را از ناسره و اصل را از بدل تشخیص می دهد.

در این مراسم از کتاب سیره شهید رجایی رونمایی شد.

این کتاب پس از سه سال تحقیق و پژوهش نگارش شده و مشتمل بر ۸۵۰ صفحه و ۱۲ فصل است.

نویسنده در این کتاب با ۱۰۴ نفر از همرزمان، دوستان، اقوام و آشنایان گفتگو شده و خاطرات افراد در مورد شهید رجایی جمع آوری شده است.

خاطرات شهید رجایی، زندگی نامه، دوران وزارت، نمایندگی مجلس، نخست وزیر و ریاست جمهوری، دست نوشته ها، عکس ها و برگه های بازجویی ساواک در این کتاب گردآوری شده است.