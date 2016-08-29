  1. استانها
  2. قزوین
۸ شهریور ۱۳۹۵، ۲۲:۲۵

استاندار قزوین:

جامعه امروز نیازمند اخلاق شهید رجایی است

جامعه امروز نیازمند اخلاق شهید رجایی است

قزوین- استاندار قزوین گفت: جامعه ما برای رسیدن به توسعه فرهنگی در شرایط کنونی به الگوهای اخلاقی شهید رجایی نیاز مبرم دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، درآخرین روز از هفته دولت همایش راه شهید رجایی دوشنبه شب با حضور حسینعلی امیری معاون پارلمانی ریاست جمهور، غلامعلی رجایی مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، فریدون همتی استاندار قزوین، معاونان استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی، خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان در سالن تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد.

فریدون همتی دراین مراسم گفت:درحکومت اسلامی رفتار مدیران هم باید مطابق و همسو با ارزشهای اسلامی باشد و خوشبختانه با وجود شخصیت های برجسته ای مانند شهید رجایی که در عمل نشان دادند می توان رئیس جمهور شد و مردمی ماند باید از این افراد الگو بگیریم و به آن عمل کنیم.

وی افزود: برای رسیدن به توسعه فرهنگی به اخلاق نیازمندیم تا در کنار توسعه اقتصادی، سیاسی و سایر ابعاد بتوانیم معنویت را در جامعه نهادینه کنیم.

استاندار تصریح کرد: شهیدان رجایی و باهنر دو الگوی موفق و عملی در نظام اسلامی هستند که باید در تقویت این مسیر گام برداریم و در صیانت از ارزشها تلاش کنیم.

وی اضافه کرد: جهت گیری دولت تدبیر و امید حرکت در مسیر منطقی و اداره کشور در مسیر عقلانیت است زیرا بانگاه کارشناسی می توان موفقیت های متعددی را نصیب کشور کرد.

همتی تصریح کرد: نهادینه کردن رفتارهای اسلامی و نگاه کارشناسی و واقع گرایانه به امور رمز موفقیت در کار است و امروز همه وظیفه داریم به دور از حواشی برای موفقیت دولت و نظام اسلامی تلاش کنیم.

وی ازروندتوسعه استان ابراز رضایت کرد و یادآورشد:خوشبختانه درچهارماهه امسال بیش از ۳۷۱ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی دراستان قزوین صورت گرفته که نشان میدهد شرایط پسابرجام می تواند زمینه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای خروج از رکود را فراهم کند.

در این مراسم از چاپ هفتم کتاب« سیره شهید رجایی» نوشته غلامعلی رجایی مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ادیب و نویسنده رونمایی شد.

کد مطلب 3755941

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها