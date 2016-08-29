جامعه امروز نیازمند اخلاق شهید رجایی است

به گزارش خبرنگار مهر، درآخرین روز از هفته دولت همایش راه شهید رجایی دوشنبه شب با حضور حسینعلی امیری معاون پارلمانی ریاست جمهور، غلامعلی رجایی مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، فریدون همتی استاندار قزوین، معاونان استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی، خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان در سالن تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد.

فریدون همتی دراین مراسم گفت:درحکومت اسلامی رفتار مدیران هم باید مطابق و همسو با ارزشهای اسلامی باشد و خوشبختانه با وجود شخصیت های برجسته ای مانند شهید رجایی که در عمل نشان دادند می توان رئیس جمهور شد و مردمی ماند باید از این افراد الگو بگیریم و به آن عمل کنیم.

وی افزود: برای رسیدن به توسعه فرهنگی به اخلاق نیازمندیم تا در کنار توسعه اقتصادی، سیاسی و سایر ابعاد بتوانیم معنویت را در جامعه نهادینه کنیم.

استاندار تصریح کرد: شهیدان رجایی و باهنر دو الگوی موفق و عملی در نظام اسلامی هستند که باید در تقویت این مسیر گام برداریم و در صیانت از ارزشها تلاش کنیم.

وی اضافه کرد: جهت گیری دولت تدبیر و امید حرکت در مسیر منطقی و اداره کشور در مسیر عقلانیت است زیرا بانگاه کارشناسی می توان موفقیت های متعددی را نصیب کشور کرد.

همتی تصریح کرد: نهادینه کردن رفتارهای اسلامی و نگاه کارشناسی و واقع گرایانه به امور رمز موفقیت در کار است و امروز همه وظیفه داریم به دور از حواشی برای موفقیت دولت و نظام اسلامی تلاش کنیم.

وی ازروندتوسعه استان ابراز رضایت کرد و یادآورشد:خوشبختانه درچهارماهه امسال بیش از ۳۷۱ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی دراستان قزوین صورت گرفته که نشان میدهد شرایط پسابرجام می تواند زمینه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای خروج از رکود را فراهم کند.

در این مراسم از چاپ هفتم کتاب« سیره شهید رجایی» نوشته غلامعلی رجایی مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ادیب و نویسنده رونمایی شد.