به گزارش خبرگزاری مهر، «سوفی و دیوانه» عنوان پنجمین فیلم مهدی کرم‌پور پس از «پل چوبی» است که بیش از ۹ ماه است در پیش تولید به سر می برد. این فیلم که قرار است با فیلمنامه ای متفاوت از مهدی کرم پور و مهدی سجاده چی ساخته شود به دلیل حساسیت زیاد کارگردان برای انتخاب بازیگران اصلی، همچنان در مرحله انتخاب بازیگر است.

تاکنون چندین نفر از بازیگران شناخته شده تئاتر و سینما و هنرجویان رشته های مرتبط برای بازی در این فیلم تست داده اند، دورخوانی کرده اند و تست گریم شده اند اما کرم پور هنوز به بازیگران مورد نظر خود نرسیده است.

این فیلم در حالی یکی از طولانی ترین پیش تولیدها را در سینمای ایران تجربه می کند که مجوز ساخت آن نخستین بار در آذر ماه سال گذشته صادر شد اما به دلیل این زمان طولانی ملغی شد و در تیر ماه امسال موفق به دریافت مجدد پروانه شد. تهیه کنندگی «سوفی و دیوانه» را کرم پور بر عهده دارد و در صورت ادامه روند فعلی و طولانی شدن مرحله تولید احتمالا این فیلم به سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر نخواهد رسید.

فیلم «پل چوبی» آخرین ساخته کرم پور است که در سال ۹۰ تولید و پس از ممیزی های متعدد سرانجام در سال ۹۲ به اکران عمومی رسید.