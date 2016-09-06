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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۶:۳۵

توصیه جدید بنزینی به خودروسواران؛

مردم کارت‌های سوخت را نگه دارند/ عرضه کارتی فعلا ادامه دارد

مردم کارت‌های سوخت را نگه دارند/ عرضه کارتی فعلا ادامه دارد

یک مقام مسئول با توصیه به مردم مبنی بر اینکه کارت‌های سوخت خود را نگهداری کنند، گفت: فعلا عرضه کارتی سوخت ادامه دارد و مصوبه‌ای برای لغو عرضه کارتی ابلاغ نشده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفتگو با مهر درباره زمان بندی توقف عرضه کارتی سوخت پس از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، گفت: عرضه کارتی بنزین صرفا با مصوبه مجلس شورای اسلامی متوقف نخواهد شد.

منصور ریاحی با اعلام اینکه توقف عرضه کارتی بنزین به یکسری تشریفات قانونی نیاز دارد، تصریح کرد: باید مصوبه مجلس در شورای نگهبان مورد تایید قرار بگیرد و پس از ابلاغ از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور، این مصوبه برای اجرا از سوی دولت به وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه توقف عرضه کارتی بنزین حتی در صورت پشت سر گذاشتن مراحل اداری و قانونی زمان بر است، اظهار داشت: از نظر فنی باید برخی از تجهیزات و سامانه‌ها از سطح جایگاه‌های عرضه بنزین کشور جمع آوری شود.

وی با اعلام اینکه جمع آوری سامانه‌ها از جایگاه‌های سوخت خود یک پروژه بزرگ عملیاتی است، تاکید کرد: در شرایط فعلی هیچ تاریخ و زمانی برای توقف عرضه کارتی بنزین به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ابلاغ نشده است.

مردم کارت‌های سوخت را نگه دارند

ریاحی همچنین در پاسخ به پرسش مهر که برخی از خودروسواران نسبت به نگهداری و کارت هوشمند بنزین خود بی تفاوت هستند، بیان کرد: حتی در صورت توقف عرضه کارتی بنزین اما سامانه هوشمند سوخت جمع آوری نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه از مردم درخواست می شود نسبت به حفظ و نگهداری کارت‌های سوخت خود اقدام کنند، یادآور شد: با توجه به سیاست حفظ سامانه هوشمند سوخت، مردم نسبت به نگهداری کارت های بنزین اقدام کنند.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر که با توجه به توقف عرضه کارتی بنزین، آیا کارت هوشمند سوخت کماکان یکی از الزامات خرید و فروش خودرو خواهد بود؟ خاطرنشان کرد: کارت هوشمند سوخت کماکان برای انجام معاملات مورد نیاز بوده و حذف آن نیاز به مصوبات قانونی دارد از این رو مردم باید نسبت به حفظ و نگهداری کارت سوخت خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم شهریورماه در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥ با حذف بند «ح» تبصره ١٤ قانون بودجه ١٣٩٥ رای به حذف کارت سوخت دادند.

کد مطلب 3761885

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