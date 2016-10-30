عباس کاظمی در گفتگو با مهر درباره جزئیات حذف کارت‌های بنزین، گفت: از خرداد ماه سال گذشته سهمیه‌های بنزین قطع شد و عملا سوخت گیری خودروهای بنزین‌سوز با کارت هوشمند سوخت انجام نمی شود.

معاون وزیر نفت با اشاره به اصلاح مصوبه بنزینی مجلس مبنی بر عرضه بنزین دو نرخی و تداوم عرضه بنزین با استفاده از کارت‌های هوشمند سوخت، تصریح کرد: با اصلاح این مصوبه دیگر نیازی به عرضه کارتی بنزین نیست.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه هم اکنون عرضه بنزین به صورت نامحدود انجام می‌شود، اظهار داشت: در جایگاه‌های سوخت هم کارت جایگاه‌داران عملا به عنوان کلید و سوئیچ عمل می‌کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اخیرا مصوبه عرضه تک نرخی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ شده است، در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر حذف فیزیکی کارت از پمپ بنزین‌ها، توضیح داد: مطالعات مهندسی این پروژه آغاز شده تا برای خرید بنزین دیگر نیازی حتی به کارت جایگاه‌داران هم نباشد.

کاظمی تاکید کرد: کارت هوشمند سوخت ابزاری برای اعمال سهمیه‌های بنزین بود، با حذف سهمیه‌ها عملا دیگر نیازی به استفاده از کارت هوشمند سوخت نیست.

معاون وزیر نفت با اشاره به مدیریت مصرف بنزین در کشور، یادآور شد: بر اساس آمار در طول هفت ماهه نخست امسال تاکنون مصرف بنزین در کشور از رشدی حدود ۳.۹ درصدی برخوردار بوده و این درحالی است که در طول این مدت تعداد خودروهای نوشماره وارد شده به ناوگان حمل و نقل کشور افزایشی حدود ۱۰ درصدی داشته است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با یادآوری اینکه با حذف سهمیه‌های بنزین به نوعی کاهش مصرف سوخت در کشور داشته‌ایم، تبیین کرد: از سوی دیگر در نقاط مرزی کشور هم رشد مصرف بنزین منفی به ثبت رسیده است.

کاظمی با بیان اینکه در برخی از استان‌های مرزی رشد مصرف بنزین منفی ۵ درصد بوده است، گفت: هم اکنون قیمت بنزین منطقی بوده، مصارف هم مدیریت شده و نگرانی بابت تولید بنزین در کشور وجود ندارد.

معاون وزیر نفت با اشاره به مصرف روزانه معادل ۲۵ میلیون لیتر سی. ان. جی در کشور، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی سبد سوخت کشور متنوع بوده و هیچ گونه نگرانی به منظور عرضه مطمئن بنزین وجود ندارد.

در همین حال منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران هفته گذشته در نشستی خبری با بیان اینکه هم اکنون سناریوهای حذف کامل سامانه و کارت، حذف کارت سوخت بنزین و حفظ سامانه هوشمند، و حفظ کارت و سامانه پیش بینی شده است و در صورت ابلاغ مصوبه دولت آماده اجرای این سیاست هستیم، گفته بود: حذف کارت سوخت از سیستم سوخت رسانی کشور در صورت ابلاغ زمان بر و هزینه‌بر خواهد بود.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز اواسط مهر ماه امسال در نشستی خبر، گفته بود: موضوع حذف کارت سوخت در قانون اصلاحیه بودجه ۹۵ بوده که توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است و اکنون باید وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به حذف کارت سوخت اقدام و قانون مورد نظر را برای اجرا ابلاغ کنند.