معرفی نامزدهای دریافت تندیس بهترین مستند جشن انجمن منتقدان

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۱۷ داور در چهار بخش نامزدهای دریافت تندیس انجمن را اعلام کردند. برگزیدگان در جشن دهمین انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران که ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ در سالن مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود، معرفی خواهند شد.

نامزدهای مستند کوتاه

«خون بازی» به کارگردانی مصطفی شیری، «قارلی داملار» به کارگردانی هایده مرادی، «کهریزک تجریش» به کارگردانی آزادی رضاییان مقدم

داوران:پیام مستوفی، گلاره محمدی، بهمن عبداللهی

نامزدهای مستند نیمه بلند

«بی‌شناسنامه‌ها» به کارگردانی فرهاد ورهرام، «حصار» به کارگردانی محمد صنگوری، «رویاهای غرق شده» به کارگردانی فرشید اخلاقی پور، «محاکمه» به کارگردانی سید احسان عمادی، «یک موسیقی‌دان فرانسوی در دربار قاجار» به کارگردانی مهران پورمندان

داوران:صوفیا نصراللهی، اکبر عبدالعلی زاده ،سید رضا صائمی، محمدرضا لطفی، عدنان شاه طلایی

نامزدهای مستند بلند

«دینگو مارو» به کارگردانی کامران حیدری، «رویاهای دم صبح» به کارگردانی مهرداد اسکویی، «زمناکو» به کارگردانی مهدی قربان‌پور، «فصل هرس» به کارگردانی لقمان خالدی

داوران: مینا اکبری، محسن آزرم، جلیل اکبری صحت، محمد حمزه‌ای

نامزدهای بخش شهید آوینی

A۱۵۷ به کارگردانی بهروز نورانی ‌پور، «چشم جنگ» به کارگردانی یوسف حاتمی کیا، محسن برجیان، «زمناکو» به کارگردانی مهدی قربان‌پور، «شلمچه» به کارگردانی محمد علی فارسی، «طیب» به کارگردانی مهدی مطهر، احمد کشاورز

داوران: محمد دیندار، علی افشار، حمید باباوند، فرانک آرتا، پیمان شوقی