اخراج باقیمانده گروهک منافقین از اردوگاه لیبرتی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،‌ اعضای باقیمانده گروهک منافقین که نزدیک به چهار دهه در عراق اقامت داشتند،‌ روز جمعه پس از اِخراج از اردوگاه لیبرتی به کشور آلبانی نقل مکان کردند.

طبق بیانیه منتشره، بیش از ۲۸۰ تن از اعضای وابسته به سازمان منافقین ساکن در اردوگاه لیبرتی، عراق را به مقصد آلبانی ترک کردند.

گفتنی است که به موجب قرارداد منعقده میان آمریکا و آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی حدود دوهزار تن از اعضای گروهک منافقین در چندین کشور اروپایی اسکان داده شده اند.

تا چند سال پیش، سازمان مجاهدین خلق از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داشت.

شایان ذکر است که گروهک منافقین در جریان جنگ تحمیلی، از صدام حسین حمایت کرد؛ اما به دنبال تهاجم نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی صدام، اعضای این گروهک خلع سلاح شده و از اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی منتقل شدند.

گزارشات حاکی از آن است که در پی یک حمله راکتی به اردوگاه لیبرتی در ماه اکتبر ۲۳ تن از اعضای گروهک منافقین به هلاکت رسیدند.