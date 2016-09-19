به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته پیش نویس تبارنامه اسب اصیل ترکمن برای بررسی بیشتر و اعلام نظرات به کارشناسان و پرورش دهندگان اسب داده شد تا فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران پس از رفع اشکالات از آن رونمایی کند.

پیش نویس این تبارنامه که بیش از ۵۰ درصد اشکال داشت و روند تصحیح آن شروع شده بود بدون اطلاع کارشناسان به یک باره در خرداد ماه امسال برای اولین بار طی مراسمی در استان خراسان شمالی رونمایی شد. پارک بش قارداش در خراسان شمالی در روز دهم خرداد ماه ۹۵ میزبان دومین جشنواره ملی اسب اصیل ترکمن بود.

اما این تبار نامه زمانی که رونمایی شد بازهم از سوی پرورش دهندگان اسب ترکمن دارای ایراداتی بود. این ایرادات به فدراسیون به صورت مستند برای اصلاح داده شد.

مسعود خلیلی رئیس فدراسیون سوارکاری بار دیگر در روز ۲۸ تیر ماه امسال در یک نشست خبری با ارائه گزارشی از عملکرد فدراسیون سوارکاری گفت که تبارنامه شهریور ماه آماده رونمایی است.

وی اعلام کرد: کار نگارش تبارنامه و کتاب مربوط به این اسب انجام شده است و امیدواریم بتوانیم شهریور ماه با حضور مسئولان انجمن بین المللی اسب ترکمن این نژاد ایرانی را به ثبت جهانی برسانیم.

در این باره دکتر عبدالجلیل غیادی از پرورش دهندگان اسب ترکمن و مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه صنعت اسب و سوارکاری خراسان شمالی نیز در پاسخ به این صحبت ها گفته بود که در دنیا تشکلی تحت عنوان انجمن بین المللی اسب ترکمن وجود ندارد و تنها انجمنهایی به نام« انجمن بین المللی پرورش دهندگان اسب های اخال تکه» مثل MAAK یا WATO یا IAHA فعالیت می کنند که هیچ کدام نام خودشان را انجمن اسب ترکمن نگذاشته اند و تنها اتحادیه دولتی اسب های ترکمن در عشق آباد تحت عنوان ترکمن آتلاری فعال است.

وی گفته بود که «اگر منظور آقای خلیلی دعوت از مسئولان این انجمن است، باید گفت فدراسیون با هیچ یک از مسئولان انجمن های بین المللی آخال تکه در دنیا به صورت رسمی و از مجاری علمی و قانونی برای تاسیس تبارنامه مشاوره و همکاری تحقیقاتی نداشته است پس چگونه است که از آنها برای ثبت جهانی اسب ترکمن ایران دعوت می شود؟»

حال قرار است جشنواره سه روزه ای به نام جشنواره زیبایی اسب ترکمن از روز ۳۱ شهریور ماه تا دوم مهر ماه در تهران برگزار شود و در آن دوباره از تبارنامه رونمایی کنند.

این رونمایی های چند باره موجب طرح چند سوال خواهد شد یکی اینکه چرا باید از تبارنامه ای در خرداد ماه رونمایی شود که مخدوش بوده تا دوباره مسئولان مربوطه را مجبور به رونمایی دیگری در شهریور ماه کند و دیگر اینکه چرا دوباره با وجود آنکه کارشناسان و پرورش دهندگان اسب بازهم به موارد دیگری از تبارنامه انتقاد دارند، مسئولان فدراسیون اسب کاری در رونمایی از آن عجله می کنند؟

آیا رونمایی از تبارنامه ای صحیح در زمان دیگری قابل قبول تر است و یا رونمایی عجولانه از تبارنامه ای که مخدوش بوده و یا کارشناسان به آن انتقاد دارند؟ درحالی که رونمایی تبارنامه دارای اشکال، اعتباراین ذخیره ژنتیکی منحصر به فرد در ایران را در انظار کارشناسان جهانی زیر سوال می برد.