به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار کامران کریمی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران نهاوند از اجرای بیش از ۱۸۰ عنوان برنامه فرهنگی طی هفته دفاع مقدس در شهرستان نهاوند خبر داد و گفت: دفاع مقدس گنجینه‌ای گران‌بها است که در اندوخته انقلاب اسلامی برای جهانیان جلوه‌نمایی می‌کند.

کریمی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت پیشکسوتان، گفت: باید دو نوع بازخوانی از رابطه با دشمنان و همچنین وظایف جوانان داشته باشیم.

وی ادامه داد: دشمنان ایران اسلامی بدانند که روی آوری به دیکتاتورهای خبیثی چون صدام در گذشته و امروز، هیچ ضعفی را متوجه جمهوری اسلامی نمی‌کند چراکه مردم ایران اسلامی باروحیه و ایمان راسخ به شهادت، امروز بیش‌ازپیش در تمامی زمینه‌ها وارد عمل شده و اجازه ذره‌ای نفوذ به دشمنان نمی‌دهند.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند بابیان اینکه ایران هیچ‌گاه شروع‌کننده جنگ نبوده و نخواهد بود، گفت: ایران اسلامی همچنان که در برابر ملت مظلوم جهان با تواضع و همچنین حس انسان دوستانه و رأفت اسلامی برخورد می‌کند در برابر زورگویانی چون آمریکا، اسرائیل و آل سعود استوارتر از پیش خواهد ایستاد و در برابر تجاوز بیگانگان و زیاده‌خواهی دشمنان می ایستد و از حریم امن ایران اسلامی دفاع خواهد کرد.

وی بابیان اینکه ایران در دوران ۸ سال دفاع مقدس از تجاوز ۴۰ کشور بیگانه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دفاع می‌کرد، گفت: تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری از سوی نیروهای نظامی از علل پیروزی ایران اسلامی است که با رهبری پیامبرگونه امام راحل و در استمرار ایشان مقام معظم رهبری این مهم در کشور جاری و ساری است.

اجرای ۱۸۰ عنوان برنامه فرهنگی طی هفته دفاع مقدس در نهاوند

کریمی گفت: از ابتدایی‌ترین اقدامات برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس فضاسازی در تمامی ادارات، پایگاه‌های بسیج محلات و شهری است که در حال حاضر در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه فضاسازی و تبلیغات از راه‌های انتقال ارزش‌های دفاع مقدس است، گفت: در روز آغازین هفته دفاع مقدس نیروهای نظامی و انتظامی حاضر در شهرستان به همراهی سپاه ناحیه نهاوند رژه خودرویی و برپایی ایستگاه‌های صلواتی در شهرستان خواهند داشت.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند از دیدار مسئولین شهرستان و همچنین پاسداران سپاه ناحیه نهاوند با امام‌جمعه شهرستان خبر داد و گفت: غبارروبی مزار ۸۵۰ شهید شهرستان نهاوند، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از دیگر برنامه‌ها است.

وی افزود: اجرای برنامه میقات صالحین در مصلای نماز جمعه نهاوند از دیگر برنامه‌های شاخصی است که با حضور دسته‌جمعی بسیجیان قبل از اجرای نماز جمعه و ایراد خطبه‌ها برگزار می‌شود.

کریمی سخنرانی فرمانده هان دوران دفاع مقدس قبل از خطبه‌های نماز جمعه را از دیگر برنامه‌های این هفته اعلام کرد و گفت: این برنامه نیز در مصلا شهرستان نهاوند و کیان، فیروزان و برزول برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سخنران پیش از خطبه‌های این هفته نهاوند سردار حاج میرزا سلگی از افتخارات شهرستان است، گفت: گردهمایی بزرگ بسیجیان هم‌زمان با عملیات افتخارآفرینان ثامن الائمه با سخنرانی فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) در شهرستان همراه خواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند به بازدید از پروژه‌های اشتغال‌زایی و عرصه‌های اقتصاد مقاومتی در شهرستان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در این زمینه در شهرستان نهاوند از ابتدای سال ۲ میلیارد تومان اعتبار جذب‌شده که با توجه به استقبال جوانان متقاضی درخواست تأمین اعتبار یک میلیارد تومان دیگر برای این عرصه‌ها به استان ارسال‌شده است.

وی ویزیت رایگان مردم محروم روستاهای شهرستان را از دیگر برنامه‌ها ذکر کرد و گفت: یادواره شهدای روستای «جهان‌آباد» از توابع شهرستان نهاوند نیز از دیگر برنامه‌هایی است که عصر یکشنبه ۴ مهرماه با سخنرانی سردار اهوازیان در این روستا برگزار می‌شود.

کریمی در پایان از اجرای چندین عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی و غیره در طول این هفته در شهرستان خبر داد و گفت: برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی از میدان بسیج تا مزار شهدای گمنام شهرستان نیز از برنامه‌های شاخص این هفته است.