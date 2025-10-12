  1. استانها
  2. همدان
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۴

فرمانده سپاه نهاوند: پاسدار جانباز سرهنگ محمد سهرابی به شهادت رسید

همدان- فرمانده سپاه نهاوند گفت: سرهنگ محمد سهرابی پاسدار جانباز و پرچمدار ایثار نهاوند، بر اثر شدت جراحات دوران دفاع مقدس و حملات رژیم صهیونیستی پس از چهار ماه مجاهدت به یاران شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد سهرابی، پاسدار جانباز و یکی از نمادهای ایثار و مقاومت مردم نهاوند، پس از تحمل چهار ماه درد ناشی از جراحات دوران دفاع مقدس و حملات اخیر رژیم صهیونیستی، دعوت حق را لبیک گفت و به درجۀ رفیع شهادت نائل آمد.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند، ضمن اعلام این خبر، شهادت این پاسدار مخلص را برگ زرینی بر صحیفه افتخارات سپاه و مردم ولایتمدار نهاوند دانست و اظهار کرد: این پرواز آسمانی، تجدید بیعتی با آرمان‌های بلند امام راحل (ره) و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

علی مختاری افزود: آئین استقبال از پیکر مطهر شهید سهرابی امروز در میدان بسیج نهاوند برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: مراسم شبی با شهید امشب ساعت ۲۰:۳۰ در مسجد مصلای نهاوند و آئین تشییع و خاکسپاری نیز فردا (دوشنبه) ساعت ۹ صبح از مقابل سپاه ناحیه نهاوند تا روستای تکه، زادگاه آن شهید والامقام، با حضور گسترده مردم، مسئولان و همرزمان وی برگزار خواهد شد.

