دیدار و گفتگوی اوباما و العبادی درباره آزادسازی موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِن بی سی واشنگتن، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید از دیدار امروز رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر عراق در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد.

بر اساس گزارش های واصله، «بن رودز» (Ben Rhodes) معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این باره گفت: همیشه اعتقاد داشتیم که پیشرفت در عرصه مبارزه باید با پیشرفت در عرصه سیاسی میان جوامع و گروه‌ های سیاسی مختلف در کشور عراق همراه شود.

معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه تأکید کرد: «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا قرار است در دیدار و رایزنی امروز با «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق درباره عملیاتی مؤثر و پایدار در جریان آزادسازی موصل به بحث و تبادل نظر بپردازند.

لازم به ذکر است، شرکت در هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آخرین حضور رئیس جمهور کنونی آمریکا به شمار آمده و لذا وی قصد دارد در بخشی از حضور خود؛ درباره عملیات آزادسازی موصل با «حیدر العبادی» به رایزنی بپردازد.

این در حالیست که تحلیل گران سیاسی، حمله هوائی به اصطلاح ائتلافِ مبارزه با تروریست های داعش به سرکردگی آمریکا به مواضع ارتش سوریه در دیر الزور را نمونه ای از اقدامات مزورانه آمریکا در مبارزه با تروریسم قلمداد کرده و در باره هرگونه مشارکت صادقانه واشنگتن در آزادسازی موصل به دیده تردید می نگرند.