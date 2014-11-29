شروع عملیات آزادسازی موصل در ژانویه 2015/پاکسازی منطقه ای درجنوب تکریت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، یک مسئول آمریکایی از طرح نظامی برای آزادسازی موصل از داعش در شمال عراق خبر داد و افزود: این عملیات احتمالا در ماه ژانویه 2015 آغاز می شود.

به گفته این مسئول آمریکایی این عملیات با مشارکت ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه شروع می شود به این ترتیب که نیروهای عراقی از جنوب و پیشمرگان از غرب به موصل حمله می کنند. اما به شرایط و زمانبندی دقیق و حجم نیروهایی که به کار گرفته می شوند بستگی دارد؛ موضوعی که تاکنون مشخص نشده است.

از سوی دیگر منابع امنیتی عراقی از آزادسازی منطقه سید غریب در جنوب تکریت خبر دادند.