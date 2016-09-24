پیام شهدا تداوم مسیر حق است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی، شامگاه شنبه، در نشستی صمیمی با جمعی از ایثارگران استان اظهار کرد: شهدا برای ما پیامی دارند و به ما می گویند که هیچ حزن و غصه ای بر شما نیست مگر اینکه از مسیر حق منحرف شوید.

وی با اشاره به هفته دفاع مقدس و رشادت‌های رزمندگان استان گلستان در جنگ تحمیلی، افزود: چهره‌هایی که امروز اینجا آرام نشستند در زمان دفاع مقدس مانند کوه استوار ایستاده و مانند آتشفشان بر سر دشمن ریختند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان تصریح کرد: رزمندگان ما با استقامت و صبر خود، کشور، انقلاب و ارزش‌های آن را حفظ کرده و امروز سرمایه‌های ما هستند.

نورمفیدی گفت: هر کس به هر شکلی در آن دوران در متن قضایای جنگ بود، چه شهید، چه آزاده و چه رزمنده همه در پاسداری از نظام و انقلاب نقش اساسی داشتند.

به گفته وی، خداوند از شهدا به شکلی عجیب تجلیل می‌کند و در این مورد سه نکته در قرآن بیان شده که تصور هر سه نکته آن برای ما و برای افراد عادی مشکل است.

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: نخستین نکته این است که شهدا زنده‌اند، نزد خدا زندگی دارند و هر لحظه کرامات خداوند نصیبشان می‌شود.

وی تاکید کرد: دومین نکته این است که شهدا نزد خداوند خوشحال‌اند اما نه از نوع خوشحالی دنیا، به این دلیل که خداوند از فضل خود به آن‌ها داده و این شادی از نوع دیگری است.

امام جمعه گرگان در ادامه افزود: این شادی از نوع نشاط‌هایی است که برخی اولیاء خدا در زمانی که با خدا انس دارند پیدا می‌کنند و از آن خسته نمی‌شوند؛ اما این شادی بالا تر از آن است.

وی خاطرنشان کرد: هر زحمتی که شهدا در زمان جنگ دیدند و هر قدمی که برداشتند و با آن قدم دشمن را به ناراحتی انداختند در لحظه لحظه‌اش برای آن ها عمل صالح نوشته شده است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فراز و فرودهای زیادی که انقلاب از سال ۵۷ تا کنون داشته است، افزود: جنگ بخش فرازمندی از زندگی و دوران ما است که برای حفظ انقلابی که امام آن را پایه گذاشته بود تلاش کردیم.