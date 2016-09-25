به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه بزرگداشت روز مولوی، نشست تخصصی «بیان موسیقایی مولانا در دیوان شمس» ۷ مهر ۹۵ ساعت ۱۰ صبح با حضور محمدرضا تبریزی شیرازی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود. استاد تبریزی شیرازی، از شاگردان استادان بنامی چون بدیع الزمان فروزانفر، ذبیح الله صفا، عبدالحسین زرین‌کوب و جلال الدین همایی است و در سه حوزه عرفان اسلامی، شعر و ادب کهن و شعر و ادب معاصر و نیز تاریخ سیاسی معاصر ایران تحقیق و پژوهش کرده است.

«سیف الدین محمد فرغانی قهرمان عرصه سخنوری»، «ناصر خسرو قبادیانی شاعی سیاسی، مبارزی بی‌باک و ظلم‌ستیزی بی‌پروا»، «شرح و توضیح کتاب تذکرة الأولیا»، «تصحیح دیوان شمس»، «تصحیح دیوان حافظ»، «شرح و توضیح قابوس‌نامه»، «شرح و تفسیر سیاست نامه خواجه نظام‌الملک» و «نقش فریدون توللی در ادبیات سیاسی و اجتماعی دوران دیکتاتوری محمد رضا شاه» از جمله آثار تحقیقی استاد تبریزی شیرازی است.

ورود علاقه مندان به این نشست آزاد است