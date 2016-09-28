اعطای وام به دانشجویان سنواتی دانشگاه صنعتی شریف

محمود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آیین‌نامه وزارت علوم طول دوره کارشناسی ۴ سال، کارشناسی ارشد ۲ سال و دکتری ۴ سال است.

وی افزود: طبق آیین‌نامه وزارت علوم دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ورودی سال ۹۳ که اکنون وارد ترم ۵ می شوند جزو دانشجویان سنواتی قرار می گیرند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف اضافه کرد: آیین نامه وزارت علوم به صراحت طول دوره تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد را دو سال که مشتمل بر ۴ نیمسال است تشخیص داده است، اما در این آیین‌نامه قید شده که در موارد استثنایی طول دوره تحصیل این دانشجویان با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه می‌تواند به ۲.۵ نیمسال افزایش یابد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: هیات امنای این دانشگاه در سال ۹۱ تصویب کرد تا در صورتی که شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ادامه تحصیل دانشجو در ترم ۵ را مجاز اعلام کند دانشجو نباید شهریه پرداخت کند.

فتوحی تاکید کرد: باتوجه به اینکه در سال گذشته نیز تعدادی از دانشجویان به اجرای قانون سنوات اعتراض داشتند اما این قانون در دانشگاه صنعتی شریف اجرا شد.

وی با بیان اینکه اجرای قانون سنوات در دانشگاه کاملا قانونی است، گفت: در سال جاری نیز این قانون اجرا خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرد: در صورتی که ورود دانشجو به ترم ۵ خارج از کنترل دانشجو باشد از دانشجو شهریه دریافت نخواهد شد اما در صورتی که ورود دانشجو به ترم ۵ بر عهده دانشجو شناخته شود بنابراین این فرد باید شهریه ترم ۵ را پرداخت کند.

تمهیدات دانشگاه صنعتی شریف برای دانشجویان سنواتی

فتوحی تاکید کرد: باتوجه به اینکه پایان شهریورماه سال جاری مصادف با اعیاد قربان و غدیر خم بود بنابراین به دانشجویان اجازه داده شد تا پایان روز ۱۴ مهرماه پایان نامه های خود را دفاع کنند تا این افراد مشمول سنوات نشوند.

وی عنوان کرد: این دانشجویان باید در ترم ۵ برای دوره های کارشناسی ارشد ثبت نام می کردند که این ثبت نام به منزله پرداخت شهریه نبود.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به ارائه تسهیلات این دانشگاه به دانشجویان سنواتی گفت: در صورتی که دانشجو مشمول سنوات قرار گیرد، دانشگاه تسهیلاتی از جمله تقسیط و تخفیف شهریه را برای این افراد در نظر می گیرد.

فتوحی تاکید کرد: معاونت دانشجویی دانشگاه اقدام به تاسیس صندوقی کرده است که از طریق این صندوق به دانشجویان مشمول قانون سنوات این دانشگاه وام پرداخت می شود.

وی افزود: در سال گذشته نیز دانشجویان به اجرای قانون سنوات اعتراض داشتند که در فضای تعاملی دانشجویان قانع به اجرای قانون شدند و امسال نیز سعی داریم با تعامل مشکل دانشجویان را حل کنیم.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: با دانشجویان معترض صحبت هایی انجام شده و امیدواریم مسئله حل شود.

فتوحی تاکید کرد: ما در دانشگاه صنعتی شریف به دنبال این موضوع هستیم که در راستای اجرای قوانین بتوانیم راحت ترین مسیر را برای دانشجویان انتخاب کنیم.