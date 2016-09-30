جمهوریخواهان کنگره جا زدند/امکان تغییر قانون آمریکایی «جاستا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا تنها به فاصله یک روز پس از لغو وتوی «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا و لازم الاجرا کردن قانون «جاستا» مبنی بر باز گذاشتن دست خانواده ۳۰۰۰ قربانی حادثه ۱۱ سپتامبر به طرح شکایت علیه عربستان سعودی، به ضرورت ایجاد تغییر در آن اذعان می کنند.

اوباما پیشتر به بهانه اینکه جاستا به دیگر دولت ها اجازه می دهد که در اقدامی مشابه تصمیمات واشنگتن و نظامیان آمریکایی را در دیگر نقاط جهان زیر سوال ببرند، آن را وتو کرده بود.

اما با گذشت تنها یک روز از رای گیری کنگره آمریکا و ابطال وتوی اوباما، جمهوریخواهان به دلیلی مشابه دم از لزوم ایجاد تغییر در جاستا می زنند تا جایی که «میچ مک کانل» رهبر اکثریت جمهوریخواه سنای آمریکا ضمن متهم کردن اوباما به اینکه درباره این موضوع به حد کفایت با قوه مقننه مشورت نکرده است، اعلام کرد: نمایندگان به خوبی از عواقب احتمالی این قانون مطلع نبوده اند.

وی افزود: همه از مزایای احتمالی جاستا باخبرند اما هیچکس واقعا بر روی مضراتی که می تواند بر روابط بین المللی آمریکا داشته باشد، تمرکز نکرده است.

از سوی دیگر، «پل رایان» سخنگوی جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا هم با اتخاذ مواضع مشابه از لزوم اصلاح جاستا به ویژه با هدف مصونیت بخشیدن به نظامیان آمریکایی مستقر در دیگر کشورها، صحبت کرد.

این در حالیست که عربستان با مظلوم نمایی و در تلاش برای در امان ماندن از تبعات قانون جاستا یا همان «اجرای عدالت علیه عاملان حوادث تروریستی» نسبت به عواقب ناگوار اجرای این قانون هشدار داد.

گفتنی است که «محمد بن نایف» ولیعهد و وزیر کشور عربستان در جریان سفر به ترکیه اعلام کرد که مشخص است که کشور ما در معرض حمله قرار گرفته است و در این مساله هیچ شکی نیست. ما نمی توانیم بگوییم که به ما حمله نکنید. اما مهم این است که تا جایی که می توانیم خود را مقاوم کنیم.

در همین راستا، یک مسئول وزارت خارجه عربستان هم اظهار داشت که تصویب قانون جاستا به عاملی برای نگرانی شدید کشورهایی تبدیل شده است که مخالف تضعیف مصونیت قضایی حاکمیتی هستند.

وی افزود که قانون مذکور می تواند مصونیت قضایی ـ حاکمیتی تمام کشورها را تضعیف کرده و بر روی همه آنها از جمله خود آمریکا تاثیر منفی بگذارد.

طرح شکایت خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر از دولت عربستان سعودی روز چهارشنبه ۷ مهر ماه (۲۸ سپتامبر)، بعد از رأی مثبت قانونگذاران هر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به لغو وتوی باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا به قانون تبدیل شد.

این قانون به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد هنگام وقوع حمله تروریستی در داخل خاک آمریکا مصونیت قضایی حاکمیتی که دولت‌های خارجی بطور سنتی از آن برخوردار هستند را برای دولت یا دولت‌های مظنون به مشارکت در چنین حملاتی لغو کنند.