عواقب قانون «جاستا» علیه عربستان وخیم و خطرناک خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، مجلس مشورتی عربستان بیانیه ای را در محکومیت قانون آمریکایی «جاستا» علیه این کشور صادر کرد.

بر اساس این گزارش، در این بیانیه آمده است: این قانون زمینه نگرانی شدید جامعه جهانی را فراهم آورده است.

در این بیانیه همچنین آمده است: در عرصه بین الملل، روابط کشورها بر مبنای برابری و احترام به حاکمیت ملی یکدیگر مبتنی است و قانون جاستا به این اصل مهم ضربه خواهد زد.

مجلس مشورتی عربستان همچنین تصریح کرده است: تضعیف حاکمیت ملی هر کشوری به ضرر جامعه بین الملل از جمله ایالات متحده آمریکا تمام خواهد شد.

این مجلس همچنین ضمن «وخیم» و «خطرناک» توصیف کردن عواقب قانون «جاستا» علیه عربستان، ابراز امیدواری کرده است که کنگره آمریکا در راستای حل و فصل این مسأله گام بردارد.

گفتنی است، قانون «جاستا» چندی پیش در مجلس سنای ایالات متحده آمریکا به تصویب رسید. به موجب این قانون، خانواده های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر می توانند از عوامل این حادثه ـ عربستان سعودی ـ شکایت کنند.

پیشتر مصر، قطر، امارات، بحرین و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس به همراه پاکستان و سودان از عربستان سعودی در برابر قانون «جاستا» حمایت کرده بودند.