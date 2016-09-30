مظلوم نمایی عربستان برای مقابله با تبعات قانون آمریکایی «جاستا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الأوسط، محمد بن نایف ولی عهد و وزیر کشور عربستان در جریان سفر به ترکیه اعلام کرد که مشخص است که کشور ما در معرض حمله قرار گرفته است و در این مساله هیچ شکی نیست. ما نمی توانیم بگوییم که به ما حمله نکنید. اما مهم این است که تا جایی که می توانیم خود را مقاوم کنیم.

در همین راستا، یک مسئول وزارت خارجه عربستان هم اظهار داشت که تصویب قانون جاستا به عاملی برای نگرانی شدید کشورهایی تبدیل شده است که مخالف تضعیف مصونیت قضایی حاکمیتی هستند.

وی افزود که قانون مذکور می تواند مصونیت قضایی ـ حاکمیتی تمامی کشورها را تضعیف کرده و بر روی همه آنها از جمله خود آمریکا تاثیر منفی بگذارد.

طرح شکایت خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر از دولت عربستان سعودی روز چهارشنبه ۷ مهر ماه (۲۸ سپتامبر)، بعد از رأی مثبت قانونگذاران هر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به لغو وتوی باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا به قانون تبدیل شد.

این قانون به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد هنگام وقوع حمله تروریستی در داخل خاک آمریکا مصونیت قضایی حاکمیتی که دولت‌های خارجی بطور سنتی از آن برخوردار هستند را برای دولت یا دولت‌های مظنون به مشارکت در چنین حملاتی لغو کنند.

در حالی که در متن قانون اشاره‌ای به «حملات ۱۱ سپتامبر» یا دولت عربستان سعودی نشده، هدف اصلی قانونگذاران آمریکایی از ارائه آن، فراهم کردن امکان تعقیب قضایی مقام‌های عربستانی دخیل در این حملات است.