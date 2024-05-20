یادبود رئیس جمهور شهید در بازار جهانی کن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در پی اعلام خبر شهادت رئیس جمهور کشورمان آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان، چتر سینمای ایران در محل بازار فیلم جشنواره بین المللی کن از نخستین ساعات فعالیت خود، شاهد حضور نمایندگان سینمایی کشورهای مختلف از جمله فرانسه، الجزایر، چین، پاکستان، تونس، ارمنستان، هند، اسکاتلند، فلسطین و ازبکستان برای اعلام همدردی و ابراز تسلیت بوده است.

همچنین در اقدامی نمادین دفتر یادبودی توسط سینماگران و نمایندگان سینمایی کشورهای مختلف در چتر سینمای ایرانی نیز به امضا رسید و در بازار فیلم هفتاد و هفتمین دوره جشنواره کن، به نشان همدردی با مردم ایران، با نصب المان سوگواری و پخش تصاویری از رئیس جمهور شهید کشور، به مقام شامخ شهدای سانحه سقوط بالگرد رئیس جمهور کشورمان ادای احترام کرد.

بر اساس اخبار ارسالی نمایندگان اعزامی، چتر سینمای ایران تا آخرین روز بازار فیلم کن با عزاداری مردم ایران همراه بوده و به فعالیت خود نیز ادامه خواهد داد.

هفتاد و هفتمین دوره فستیوال فیلم کن ۵ خرداد ماه به کار خود خاتمه می‌‎دهد.