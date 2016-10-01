پیوند مردم و پلیس اولویت ناجای استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ روح الامین قاسمی عصر شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته نیروی انتظامی، بیان داشت: ویژگی بارز پلیس مردمی بودن و تدین است که این دو اصل با هم وجه تمایز پلیس ایران اسلامی با سایر پلیس های کشورهای دیگر محسوب می شود.

وی افزود: در دنیا پلیسی را نمی توانید پیدا کنید که با رویه عقیدتی، توان رزمی و اطلاعاتی بسیار بالایی داشته باشد و وجه مردمی بودن خود را نیز به خوبی حفظ کند که این موضوع در ایران اسلامی و استان سمنان اولویت است.

فرمانده ناجای استان سمنان از اجرای طرح های ارتقای پیوند بین پلیس و مردم در هفته ناجا خبر داد و گفت: اتوبوس نظم و دوستی باهدف ارتقا سطح روابط مردم و پلیس در هفته نیروی انتظامی در سطح استان راه‌اندازی می‌شود.

قاسمی با بیان اینکه اهداف چنین طرح هایی ارتقای پیوند عاطفی بین مردم و ناجا است، ابراز داشت: زمان ترس و واهمه از فعالیت های پلیسی سرآمده است امروز پلیس ایران همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تاکید دارند، پلیسی مردمی و متدین است که در کنار رافت برای اجرای قانون اقدام می کند.

وی درباره اتوبوس نظم و دوستی، توضیح داد : همان‌طور که از نام این اتوبوس پیدا است تلاش داریم از طریق راه‌اندازی این اتوبوس بیش‌ازپیش به مسئله مهم نظم و امنیت جامعه توجه کرده و کیفیت آن را ارتقا ببخشیم.

فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان همچنین گفت: وجود آسیب‌های اجتماعی می‌تواند به‌عنوان یک مشکل بزرگ در جامعه قلمداد می شود که این امر جز با همراهی مردم و نهاد های اجرایی و انتظامی مانند ناجا رفع نخواهد شد.

امینی بیان داشت: پلیس سیاست هایی را پیش گرفته که دست دوستی به سوی مردم دراز می کند چرا که خدای متعال نیز می فرمایند، هیچ ملتی سرنوشتش تغییر نخواهد کرد مگر خودش بخواهد و این سرلوحه امور ناجای استان سمنان خواهد بود.

وی درباره پلیس اجتماعی و پیشگیری نیز، توضیح داد: امروز سیاست های پلیس این است که از وقوع جرم پیشگیری کند چرا که همیشه درمان هزینه بردار است و پیشگیری نوعی درمان پیش از وقوع، با هزینه هایی کمتر است لذا باید زمینه های وقوع جرم را کاهش داد.

فرمانده ناجای استان سمنان همچنین گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پلیس درزمینهٔ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

اتوبوس نظم و دوستی در هفته ناجا در استان سمنان به حرکت درخواهد آمد.