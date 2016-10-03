به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایوب سلیمانی در همایش سراسری یگان‌های حفاظت، اظهار کرد: امروز در عرصه‌ امنیت کشور، آنچه به داخل بر می گردد مربوط به نیروی انتظامی است، ناجا رکن اساسی امنیت داخلی است و دیگران نیز با کمک به نیروی انتظامی در ارتقاء امنیت نقش دارند.

وی با تاکید بر اینکه اکنون دشمن دیگر قادر نیست با ترور در درون کشور ناامنی ایجاد کند، گفت: دشمنان مدام در حال برنامه ریزی برای انجام توطئه هستند اما در اجرای همه نقشه های خود ناکام هستند.

معاون هماهنگ کننده ناجا ادامه داد: نیروی انتظامی وظیفه دارد که امنیت و آرامش را که شعار هفته ناجا نیز است برای آحاد مردم به ارمغان بیاورد.

وی افزود: تمام جغرافیای ملی و انسانی کشور، حوزه رسالت و وظیفه ناجا است که باید با هر آنچه عامل بی نظمی است برخورد کند.

این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: از برنامه های اساسی ناجا این است که آرامشی را که فرزندان در کنار والدین خود دارند پس از آن در کنار ماموران نیروی انتظامی احساس کنند.

معاون هماهنگ کننده ناجا با بیان اینکه عرصه ماموریت های پلیس روز به روز در حال گسترده شدن است، خاطرنشان کرد: با وجود پیچیده و متنوع شدن جرایم، در یک دهه اخیر به دلیل شرایط کشور هیچ ظرفیت جدیدی به نیروی انتظامی افزوده نشده است در حالی که حجم ماموریت ها چهار برابر شده است، در این وضعیت ما ناچار شدیم ماموریت های خود را در عرض توسعه دهیم و از عمق آن بکاهیم.

وی اضافه کرد: شرایط امروز کشور نیز اجازه گسترش امکانات را به ما نمی دهد و حضور نیروی انتظامی در همه عرصه ها با ساز و برگ کامل چندان مصلحت نیست چرا که ما اعتقاد داریم امنیت یک مقوله مردم پایه است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه امروز نیاز اصلی ما توجه فوق العاده به یگان های حفاظت در دستگاه ها است، تصریح کرد: ضروری است، یگان های حفاظت توسعه فوق العاده پیدا کنند.

سردار سلیمانی در توضیح راهکارها و راهبردهای نیروی انتظامی برای تقویت امنیت گفت: همه باید در ایجاد و ارتقاء امنیت خود تلاش کنند و با هدایت ناجا به امینت مطلوب برسند.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) توسعه کمی و کیفی نیروی انتظامی را یک نیاز معرفی کرد و خاطرنشان کرد: دولت باید به ناجا کمک همه جانبه کند.

سردار سلیمانی افزود : البته ما از نگاه دولت به نیروی انتظامی رضایت داریم و بارها نیز از دولت محترم تشکر کرده ایم اما ما انتظار داریم که حمایت ها بیش از پیش باشد چرا که هر طرحی که در کشور اجرا می شود تنها در سایه امنیت امکان پذیر است.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین اولویت برای ما، مشارکت مردم در برنامه ها است، گفت: در آینده نزدیک زمینه ای به وجود خواهد آمد که مردم عزیز ما بتوانند در مقوله امنیت نقش مهمی را بر عهده بگیرند و این مهم در برنامه های ناجا به دقت پیش بینی شده است.

سردار سلیمانی راهکار دیگر را توسعه فناوری در اجرای ماموریت های پلیس دانست و با تاکید بر نقش انکار ناپذیر آن، افزود: پلیس دانش پایه و مجهز به فناوری روز برای امنیت کشور بسیار ضروری است و امروز دیگر با روش های سنتی نمی توان در کشف جرایم پیچیده موفق بود.

معاون هماهنگ کننده ناجا با تشکر و قدردانی از یگان های حفاظت خاطرنشان کرد: به هر میزان که این یگان ها توسعه می یابند، دغدغه ها و حوزه عمل برای ناجا کم و امنیت تامین می شود.

وی تاکید کرد: عملکرد یگان های حفاظت بسیار درخشان است، به همین دلیل شأن آنها باید بسیار بالاتر از این باشد و بقیه بخش های سازمان ها باید با آنها هماهنگی، همکاری و هم‌افزایی داشته باشند تا این عزیزان بتوانند محیطی امن و آرام برای کارکنان سازمان ایجاد کنند.

سردار سلیمانی گفت : امیدواریم با تلاش های دولت محترم و سردار "شرفی" و دیگر عزیزان به زودی شاهد مستقر شدن یگان های حفاظت در همه سازمان ها باشیم.