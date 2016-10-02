به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های محلی از وقوع یک انفجار و آتش سوزی در مرکز شهر میلان ایتالیا خبر دادند.

بر اساس اعلام رسانه ها، این انفجار در یک باشگاه شبانه زمانی به وقوع پیوست که مسئولین آن در حال تعطیلی این مکان بودند.

بنا به اعلام منابع بیمارستانی، ۱۰ نفر از ساکنان این ساختمان در حادثه مذکور دچار مسمومیت و سوختگی خفیف شده و به بیمارستان منتقل شدند.

پلیس و آتش‌ نشان ها در حال تحقیق از صحنه حادثه هستند.

بنا به اعلام پلیس ممکن است این حادثه عمدی و یا بر اساس طرحی از پیش برنامه بوده باشد.