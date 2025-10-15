  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۲

انفجار در شمال ایتالیا ۳ کشته و ۱۵ زخمی بر جای گذاشت

سه افسر پلیس ایتالیا در اثر انفجار گاز در شمال این کشور کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آنسا، رسانه‌های محلی گزارش دادند که سه افسر پلیس ایتالیا در انفجار گاز در شمال این کشور کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

این انفجار در جریان عملیات تخلیه با حضور پلیس و آتش‌نشانان زمانی رخ داد که سه خواهر و برادر برای مقاومت در برابر تخلیه پس از سلب مالکیت آن به دلیل بدهی‌های طولانی مدت، خانه مزرعه را با گاز پر کردند.

قربانیان اعضای تیم ویژه نظامی اعزام شده برای تخلیه بودند. مقامات محلی تأیید کردند که هنگام وقوع انفجار، نیروهای امدادی در محل حضور داشتند و منجر به تلفات متعدد از جمله پرسنل نظامی، افسران پلیس و آتش‌نشانان شد.

تحقیقات در مورد علت و مسئولیت انفجار ادامه دارد.

