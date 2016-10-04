علی کاردر امروز در حاشیه امضای موافقت نامه توسعه چهار میدان نفتی در گفتگو با مهر در تشریح سیاست و موضع رسمی شرکت ملی نفت ایران در قبال قرارداد جنجالی کرسنت امارات، گفت: هم اکنون مسیر قانونی این قرارداد صادرات گاز در داوری بینالمللی در حال طی شدن است.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران باتاکید بر اینکه در داوری بین المللی کارشناسان شرکت ملی نفت به صورت تخصصی و حرفه ای از منافع قراردادی کشور دفاع خواهند کرد، تصریح کرد: موضع فعلی شرکت ملی نفت ایران در قرارداد کرسنت صرفا ادامه و پیگیری داوری است.
معاون وزیر نفت در پاسخ به این پرسش مهر که آیا امکان توافق با کرسنت بر سر قیمت فروش گاز و خروج پرونده این قرارداد گازی از داوری بینالمللی وجود دارد؟ بیان کرد: این تصمیم را باید طرف مقابل بگیرد.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه طرف مقابل میتواند روند داوری را متوقف کند، یادآور شد: فعلا موضع شرکت ملی نفت در قرارداد کرسنت ادامه روند داوری است.
کاردر با بیان اینکه در قرارداد کرسنت ناگفتههای بسیاری وجود دارد، خاطرنشان کرد: به زودی بسیاری از ناگفتههای این قرارداد را میگویم.
بیژن رنگنه وزیر نفت بهمن ماه سال گذشته در نشستی خبری با بیان اینکه در هفتههای آینده با ارائه گزارشی جزئیات تازه از متن و حواشی قرارداد کرسنت اعلام خواهم کرد، تصریح کرده بود: بر این اساس با حفظ الزامات تعیین شده از سوی شورای عالی امنیت ملی، توضیحاتی درباره قرارداد کرسنت ارائه میکنم.
این عضو کابینه دولت با رد محکومیت حدود ۵۰ میلیارد دلاری ایران در داوری قرارداد کرسنت، اظهار کرده بود: اصلا این میزان غرامت را تایید نمیکنم و قطعا حجم غرامت گازی بسیار پایینتر از این اعداد است.
