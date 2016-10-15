۶۱درصداز مددجویان خراسان شمالی را زنان سرپرست خانوارتشکیل می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی،عباس اهرابی اظهار کرد: هم‌اکنون بیش از ۳۳ هزار خانوار به‌طور مستقیم از کمیته امداد خدمات دریافت می‌کنند که ۶۱ درصد از این جمعیت را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.

اهرابی افزود: کمیته امداد خراسان شمالی به‌منظور توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اقدامات قابل‌توجهی را در حوزه اشتغال، مسکن، درمان و ایتام این زنان ارائه می‌دهد.

وی تصریح کرد: جمعیت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بیش از ۲۱ هزار نفر است که این زنان به دلیل فوت همسر، طلاق، زندانی بودن سرپرست خانوار و ازکارافتادگی آن ملزم به اداره زندگی شده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با اشاره به اینکه هم‌اکنون بیش از دو هزار و ۴۲۶ نفر از این زنان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند، گفت: حدود ۱۰۰ نفر از این زنان بازنشسته شده‌اند و ماهیانه بیش از ۲۵۰ هزار تومان مستمری از تأمین اجتماعی دریافت می‌کنند.

اهرابی بابیان اینکه سال گذشته به یک هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان سهمیه بیمه تعلق گرفت و بیش از ۳۱۳ زن سرپرست خانوار وارد چرخه بیمه‌تأمین اجتماعی شدند، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی این نهاد امسال این رقم به ۳۴۰ نفر افزایش‌یافته است و تا پایان سال قرار است با جذب اعتبار تمامی سهمیه استان در بخش بیمه جذب شود.

وی بابیان اینکه یکی از طرح‌های مهم کمیته امداد داشتن بیمه پایدار برای خانواده‌های آسیب‌پذیر است که بیشتر آنان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند، افزود: این طرح از سال ۹۰ تاکنون در حال اجرا است و خانواده‌ها با برخورداری از این بیمه علاوه بر استفاده از خدمات درمانی آن از مزایایی کارافتادگی، بازنشستگی و مزایایی مستمری فوت سرپرست برخوردار می‌شوند.