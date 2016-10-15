مدیران چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور با تاکید بر اینکه سینما یکی از موثرترین روش‌های فرهنگ‌سازی در حوزه صنعت و تولید است، گفت: با توجه به گستردگی روزافزون سینما و صنعت در کشور، این دو نمی‌توانند از یکدیگر کناره‌گیری کنند. چه بسا امروز در کشورهای پیشرفته، جایگاه فرهنگ به عنوان یکی از محورهای صنعت و اقتصاد جای خود را باز کرده است.

وی ادامه داد: متاسفانه با توجه به ساختار دولتی فرهنگ و هنر در کشور ما، اینگونه پذیرفته شده که فرهنگ مقوله‌ای هزینه‌بر است که منابع درآمدی نامشخصی دارد. به نظر می‌رسد که همگامی فرهنگ و اقتصاد و صنعت بتواند علاوه بر تاثیرات شگرفت بر حوزه اقتصاد و صنعت، فرهنگ را نیز به سمت اصلاح ساختارهای هزینه‌کرد سوق دهد.

پورعلی برگزاری جشنواره فیلم‌ و عکس فناوری و صنعتی «فردا» را پل ارتباطی خوبی بین فرهنگ و صنعت دانست و اظهار کرد: این جشنواره از معدود رویدادهایی است که بین حوزه‌های فرهنگ و صنعت ارتباط برقرار کرده است. در واقع می‌توان گفت که جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی مسئولیت این ارتباط تنگاتنگ را در دست گرفته و توانسته است مخصوصا در دوره سوم، ارتباط مناسبی بین دو حوزه برقرار کند.

عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره فیلم «فردا» در بخش پایانی سخنانش با اشاره به لزوم ارائه روایت صنعتی و علمی از کشور در جهان گفت: اکنون ارائه مناسب روایت‌های صنعتی و علمی به یکی از فعالیت‌های کشورها تبدیل شده است. ایران در حوزه صنعت و علم پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است و به تدوین و ارائه این روایت نیازی مبرم دارد. ایجاد روایت صنعتی و علمی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب است که قطعا کمک گرفتن از حوزه فرهنگ و هنر یکی از اصلی‌ترین آن‌هاست.

در این جلسه بهزاد رشیدی رییس جهاد دانشگاهی واحد هنر و مسعود نجفی دبیر جشنواره گزارشی را از روند آماده سازی این دوره ارائه کردند.

طی احکامی از سوی دبیر چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی، سیدمحمدصادق لواسانی به عنوان مدیر روابط عمومی، حسن هندی مدیر اجرایی بخش عکس، علی شکوری مدیر هنری، امین مختاری مدیر بخش دانشجویی و مهدی متناصری مدیر دبیرخانه جشنواره معرفی شدند.

پورعلی در پایان این نشست ابراز امیدواری کرد که این جشنواره بیش از دوره گذشته به نخبگان سینمایی نزدیک شده و صنعتگران و فناوران را نیز به ارائه تخصص خود به شیوه هنرمندانه تشویق کنند.

پنجم آذر آخرین مهلت ارسال آثار به چهارمین دوره جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی «فردا» است و این جشنواره دی‌ماه امسال با شعار «روایتی از فناوری و کسب و کار ایرانی» برگزار می‌شود. علاقمندان می‌توانند آثار خود را از طریق وب‌سایت www.jdfest.ir ارسال کنند.