پیشنهاد ایوبی برای برگزاری یک جشنواره در خارج از تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاست‌گذاری جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی دوشنبه ۲۷ دی‌ماه با رییس سازمان سینمایی کشور دیدار کردند.

حجت‌الله ایوبی با انتقاد از اصرار بر برگزاری اکثر جشنواره‌ها در تهران اظهار کرد: معتقدم برگزاری بیشتر جشنواره‌ها در تهران باعث شده نتیجه تلاش‌ها چندان دیده نشده و تکرار مکررات تلقی شود. لذا پیشنهاد من برای برگزاری جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی، استفاده از ظرفیت دیگر شهرها مانند قزوین، اراک، تبریز یا اردبیل است.

در ادامه این نشست، مسعود نجفی دبیر چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی نیز درباره برگزاری جشنواره در شهری خارج از تهران گفت: سال گذشته تلاش زیادی صورت گرفت تا این جشنواره در تبریز برگزار شود و با وجود حمایت‌های وزارت ارشاد در این شهر، متاسفانه این امر محقق نشد. برای جشنواره امسال با عسلویه و منطقه پارس جنوبی هماهنگی‌هایی صورت گرفته اما اعلام آمادگی تا داشتن شرایط برای میزبانی، دو مقوله متفاوت است که باید در انتخاب استان میزبان به این مهم توجه کرد.

پرویز کرمی مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره نیز بیان کرد: با وجود مشکلات مالی دولت و جامعه، جهاد دانشگاهی همت بالایی دارد که این جشنواره را برپا کرده و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نیز تا حد ممکن از این جشنواره حمایت می‌کند.

در بخش دیگری از این نشست نیز بهزاد رشیدی رییس جهاد دانشگاهی واحد هنر، گزارشی را از وضعیت برگزاری این جشنواره ارائه کرد.

در این نشست علاوه بر افرادی که سخنرانی کردند، علی منتظری، علی متقیان و سعید پورعلی از اعضای شورای سیاست‌گذاری چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی و آرش امینی مدیر کل امور جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل سازمان سینمایی نیز حضور داشتند.