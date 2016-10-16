۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۰

آراء و اندیشه‌های آیت‌الله مهدوی‌کنی بررسی می‌شود

به مناسبت دومین سالگرد ارتحال آیت الله مهدوی کنی، سلسله نشست های فقیه بصیر در راستای بررسی و تبیین آرا و اندیشه های وی به همت دفتر تنظیم و نشر آثار آیت الله مهدوی کنی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دومین سالگرد ارتحال ملکوتی فقیه بصیر، آیت الله مهدوی کنی(ره) سلسله نشست های فقیه بصیر در راستای بررسی و تبیین آرا و اندیشه های وی به همت دفتر تنظیم و نشر آثار آیت الله مهدوی کنی(ره) برگزار خواهد شد.

این سلسله نشست ها که با همکاری دانشکده های مختلف دانشگاه امام صادق(ع) و مرکز تحقیقات برگزار می شود، از ۲۵ مهر ماه لغایت ۲۵ آذر ماه به طول خوهد انجامید.

اساتید، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران حوزه های مختلف از جمله ارائه کنندگان دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون شخصیت ذوابعاد آیت الله مهدوی کنی(ره) خواهد بود.

این نشست های تخصصی در محل سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می شود و از عموم اساتید، پژوهشگران و علاقه مندان جهت حضور در این مجموعه نشست ها دعوت به عمل می آید.

