به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دومین سالگرد ارتحال ملکوتی فقیه بصیر، آیت الله مهدوی کنی(ره) سلسله نشست های فقیه بصیر در راستای بررسی و تبیین آرا و اندیشه های وی به همت دفتر تنظیم و نشر آثار آیت الله مهدوی کنی(ره) برگزار خواهد شد.

این سلسله نشست ها که با همکاری دانشکده های مختلف دانشگاه امام صادق(ع) و مرکز تحقیقات برگزار می شود، از ۲۵ مهر ماه لغایت ۲۵ آذر ماه به طول خوهد انجامید.

اساتید، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران حوزه های مختلف از جمله ارائه کنندگان دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون شخصیت ذوابعاد آیت الله مهدوی کنی(ره) خواهد بود.

این نشست های تخصصی در محل سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می شود و از عموم اساتید، پژوهشگران و علاقه مندان جهت حضور در این مجموعه نشست ها دعوت به عمل می آید.