استانداردسازی سیستم گرمایشی ۵۰ هزار فضای آموزشی در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر فانی بعدازظهر دوشنبه در آیین افتتاح ۵۰ پروژه آموزشی، فرهنگی و ورزشی در خراسان شمالی اظهار کرد: فقط دوسوم فضاهای آموزشی در سطح استان‌های کشور از استانداردهای لازم برخوردارند که باید با برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثر میزان آن‌ها را افزایش دهیم.

فانی با اشاره به اینکه بهره‌برداری از ۵۰ پروژه آموزشی، فرهنگی و ورزشی در خراسان شمالی از مصوبات سفر پر خیروبرکت رهبر معظم انقلاب و کاروان تدبیر و امید به استان بوده است افزود: از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون ۳۳ هزار کلاس درس با زیربنای چهار میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع به مجموعه فضای آموزشی خراسان شمالی افزوده‌شده است.

وی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم در برنامه ششم توسعه کشور تمام فضاهای آموزشی استانداردسازی شود و با کمک‌های خیرین مدرسه‌ساز شاهد افزایش فضای آموزشی و رفع کمبودها در این زمینه باشیم.

فانی افزود: یکی از مصوبات سفر دولت تدبیر و امید به خراسان شمالی حذف مدارس خشتی و گلی بود که امروز با بهره‌برداری از ۵۰ پروژه در استان گام مؤثری در این راستا برداشته‌شده و امیدواریم تا پایان سال ۹۶ شاهد حذف کامل این مدارس باشیم.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین از اختصاص ۶۰۰ میلیارد تومان برای تأمین شیر رایگان در مدارس کشور خبر داد و افزود: برای توزیع شیر در مدارس مشکلی وجود ندارد.

فانی تصریح کرد: استانداردسازی سیستم گرمایشی ۵۰ هزار فضای آموزشی در کشور در دستور قرارگرفته و اعتبار آن از سوی دولت مشخص‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین سند «بازی محلی لنگ» با حضور وزیر آموزش‌وپرورش امضا شد که به تمام استان‌ها نیز ابلاغ می‌شود.