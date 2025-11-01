به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر صبح امروز شنبه در حاشیه آئین کلنگ‌زنی پروژه ۹ کلاسه خیرساز زنده‌یاد حاج کایدمحمد نظرزاده با اشاره به نقش کلیدی خیران در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، گفت: آموزش‌وپرورش خوزستان به حضور و نقش‌آفرینی خیرین مدرسه‌ساز افتخار می‌کند. این همراهی، بسیاری از چالش‌های ما در حوزه فضای آموزشی را برطرف کرده است.

وی با تقدیر از خیرین به‌عنوان مهم‌ترین بازیگران عرصه مدرسه‌سازی، افزود: پویش ملی رئیس‌جمهور با عنوان نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، یکی از اقدامات برجسته دولت چهاردهم است که با هدف ساخت، تجهیز و بازسازی مدارس در مناطق محروم آغاز شد و به یک حرکت اجتماعی فراگیر تبدیل شده است.

علی‌فر با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان خوزستان برای توسعه فضاهای آموزشی تصریح کرد: در قالب این نهضت، تاکنون ۶۸۱ پروژه آموزشی در استان کلید خورده است. این عدد نشان‌دهنده عزم جدی برای تحقق عدالت آموزشی در خوزستان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با نگاهی انتقادی به عملکرد دولت‌های پیشین در حوزه آموزش‌وپرورش گفت: رئیس‌جمهور می‌تواند نقطه عطفی در نظام تعلیم و تربیت کشور باشد؛ چراکه پیش از این، آموزش‌وپرورش در اولویت هیچ‌کدام از دولت‌ها قرار نداشت.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان در پایان با تأکید بر تداوم این مسیر، خواستار حمایت بیشتر دولت، مجلس و نهادهای مردمی از پروژه‌های آموزشی در استان شد و گفت: تحقق عدالت آموزشی بدون مشارکت همگانی ممکن نیست؛ امروز بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی دولت، خیرین و مردم نیاز داریم.