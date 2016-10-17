به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی، عباس اهرابی اظهار کرد: مدتی قبل شعبه قرضالحسنه صندوق کمیته امداد بهمنظور ارائه خدمات سریع و آسان و تسهیل شرایط ضمانت برای مددجویان راهاندازی شد.
وی بابیان اینکه وامهای قرضالحسنه در شعبه صندوق ولایت کمیته امداد بهصورت کاملاً قرضالحسنه در قالب تحصیل، اشتغال، کارگشایی و ازدواج به نیازمندان و مددجویان پرداخت میشود، افزود: مردم نیکوکار استان از زمان راهاندازی این شعبه تاکنون بهمنظور دستگیری از نیازمندان و توسعه فرهنگ قرضالحسنه حدود ۲۹۰ میلیون تومان در صندوق امداد ولایت سپردهگذاری داشتهاند.
اهرابی با اشاره به اینکه مردم و خیران میتوانند با مراجعه به شعبه صندوق قرضالحسنه امداد بجنورد سپردهگذاری کنند، تصریح کرد: سودی در این صندوق به آنها تعلق نمیگیرد و تنها قصد ما احیای سنت قرضالحسنه اسلامی و تسریع خدماترسانی به مددجویان است.
مدیرکل کمیته امداد استان بابیان اینکه این صندوق با سرمایه اولیه بیش از ۲۰ میلیارد تومان فعالیت خود را آغاز کرد گفت: طی سه ماه راهاندازی این صندوق بیش از ۲۷۰ میلیون تومان تسهیلات در بخشهای اشتغال، کارگشایی، ازدواج، مسکن به متقاضیان پرداختشده است.
این مسئول با اشاره به اینکه مجوز صندوق از بانک مرکزی دادهشده است، اظهار داشت: وامهای پرداختی از یکتا ۲۶ میلیون تومان برای خوداشتغالی است و وامی که در این صندوق پرداخت میشود نیز کاملاً قرضالحسنه تنها با کارمزد به مددجویان ارائه میشود.
وی بابیان اینکه صندوق کمیته امداد فقط بهعنوان یک کارگزار عمل میکند، در رابطه با نحوه فعالیت افتتاح حساب خیران گفت: خیران میتوانند پس از سپردهگذاری، افراد نیازمندی را که میخواهند به او وام داده شود، معرفی کنند تا تسهیلات به تشخیص این صندوق به افراد نیازمند پرداخت شود.
مدیرکل کمیته امداد استان بیان داشت: هماکنون ۸۰ درصد سرمایهگذاریها به مددجویان کمیته امداد و مابقی به سایر نیازمندان تعلق میگیرد.
اهرابی به فعالیتهای کمیته امداد در حوزه پرداخت وامهای قرضالحسنه در نیمه نخست امسال اشاره کرد و یادآور شد: نیمه نخست امسال کمیته امداد موفق شده است بیش از ۲۱ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه از محل منابع دولتی و غیردولتی و بازپرداخت اقساط به بیش از یک هزار و ۳۶۰ مددجو و نیازمند استان اعطا کند.
وی اضافه کرد: این مبالغ در سرفصل وامهای مسکن نیازمندان، وام کارگشایی و محکومین پرداختشده است که یک هزار و ۲۴۰ مورد از وامهای پرداختشده در بخش وامهای کارگشایی، ۱۱۶ مورد آن وام مسکن و یک مورد نیز وام دیه غیر عمد محکومین بوده است.
مدیرکل کمیته امداد استان بابیان اینکه هماکنون بیش از دو هزار نفر از مددجویان پشت نوبت دریافت وامهای قرضالحسنه قرار دارند، اظهار کرد: امیدوارم با کمکهای خیران سپردهگذاری آنها در شعبه قرضالحسنه امداد زمینه ارائه این تسهیلات به مددجویان فراهم شود.
اهرابی از دستگاههای مختلف و مردم خیر استان خواست تا با افتتاح حساب در این صندوق و سپردهگذاری در آن در ارائه وام قرضالحسنه به نیازمندان شریک شده تا کرامت انسانی نیازمندان حفظ شود.
وی یادآور شد: سال گذشته بیش از سه هزار و ۸۲۰ فقره وام قرضالحسنه در اختیار مددجویان قرار گرفت که برای این وامها بیش از ۵۱ میلیارد ریال هزینه شد.
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