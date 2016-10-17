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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۱۲

زلزله ۶/۹ ریشتری در پاپوآ گینه نو

زمین لرزه ۶/۹ ریشتری پاپوآ گینه نو واقع در اقیانوس آرام و قاره اقیانوسیه در شمال استرالیا و شرق اندونزی را لرزاند. این زلزله در ۴۲۰ کیلومتری پورت مورسبی پایتخت رخ داده است.

کد مطلب 3798525

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