https://mehrnews.com/xGj4W ۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۱۲ کد مطلب 3798525 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۱۲ زلزله ۶/۹ ریشتری در پاپوآ گینه نو زمین لرزه ۶/۹ ریشتری پاپوآ گینه نو واقع در اقیانوس آرام و قاره اقیانوسیه در شمال استرالیا و شرق اندونزی را لرزاند. این زلزله در ۴۲۰ کیلومتری پورت مورسبی پایتخت رخ داده است. کد مطلب 3798525 کپی شد مطالب مرتبط زلزلهای به بزرگی ۵.۹ ریشتر منطقه پاپوآ گینه نو را لرزاند زلزلهای به بزرگی ۵.۶ ریشتر پاپوآ گینه نو را لرزاند برچسبها زلزله زمین لرزه پاپوآ گینه نو
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