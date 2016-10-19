برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیر قانونی درشهرستان سامان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر چهارشنبه در کارگروه مبارزه با زمین خواری اظهار داشت: زمین خواری یک عمل نامشروع بسیار پر سود است و معمولا ارتکاب آن نیازمند سوءاستفاده از رانت و فساد مالی و اداری است.

وی گفت: هر گونه تصرف غیرمجاز که متعلق به دولت است جرم محسوب خواهد شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: دستگاه های مبارزه با زمین خواری در همه نقاط استان نظارت دقیق داشته باشند و همه اقشار جامعه باید تلاش کنند که کسی اراضی دولتی و ملی را تصرف نکند.

سلیمانی دشتکی بیان کرد: ساخت و ساز های غیر قانونی در شهر سامان پیگیری می شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: شورای تامین باید نسبت به چگونگی اخذ مجوز شیلات واقع در شهر کاج وارد عمل شود و در صورت وجود ساخت و ساز غیر قانونی، این پروژه را تخریب شود.

سلیمانی دشتکی یادآور شد: تمامی دستگاه های اجرایی باید انقلابی، جهادی و نیز با عدالت تخلفات را بررسی و اصلاح کنند.