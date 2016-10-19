  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷

استاندار چهارمحال و بختیاری:

برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیر قانونی درشهرستان سامان می شود

برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیر قانونی درشهرستان سامان می شود

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ساخت و سازهای غیر قانونی درشهرستان سامان شناسایی می شوند و برخورد قانونی با افراد مسئول ساخت و سازهای غیر قانونی در این شهرستان انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر چهارشنبه در کارگروه مبارزه با زمین خواری اظهار داشت: زمین خواری یک عمل نامشروع بسیار پر سود است و معمولا ارتکاب آن نیازمند سوءاستفاده از رانت و فساد مالی و اداری است.

وی گفت: هر گونه تصرف غیرمجاز که متعلق به دولت است جرم محسوب خواهد شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: دستگاه های مبارزه با زمین خواری در همه نقاط استان نظارت دقیق داشته باشند و همه اقشار جامعه باید تلاش کنند که کسی اراضی دولتی و ملی را تصرف نکند.

  سلیمانی دشتکی بیان کرد: ساخت و ساز های غیر قانونی در شهر سامان پیگیری می شوند.

  استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: شورای تامین باید نسبت به چگونگی اخذ مجوز شیلات واقع در شهر کاج وارد عمل شود و در صورت وجود  ساخت و ساز غیر قانونی، این پروژه را تخریب شود.

 سلیمانی دشتکی یادآور شد: تمامی دستگاه های اجرایی باید انقلابی، جهادی و نیز با عدالت تخلفات را بررسی و اصلاح کنند.

کد مطلب 3800283

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها