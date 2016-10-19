پوتین وارد آلمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهور روسیه دقایقی پیش به منظور شرکت در اجلاس نرماندی وارد برلین شد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در این باره اعلام کرد: «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه برای شرکت در نشست چهارجانبه سران کشورهای عضو گروه نرماندی وارد برلین در آلمان شد.

قرار است کشورهای عضو درباره راه های تسریع اجرای پیمان مینسک در راستای حل بحران در شرق اوکراین با یکدیگر به تبادل نظر بپردازند.

گفتنی است، تاکنون اعضا این گروه با هدف برقراری صلح میان گروه های درگیر در شرق اوکراین چندین نشست برگزار کرده اند. در ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۵، این گروه (با حضور رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان) موفق شد توافق صلحی موسوم به «پیمان مینسک» را در شهر مینسک پایتخت بلاروس به امضاء برساند. این توافق، مجموعه گام هایی برای اتمام منازعات در مناطق بحرانی شرق اوکراین را در خود جای داده است. توافق مذکور، دربرگیرنده آتش بس، خارج کردن تسلیحات از مناطق درگیری، تبادل زندانیان و انجام اصلاحات قانون اساسی است.