۱۳ کیلو وزن کم کرده بودم/ مبارزه کثیفی با جردن باروز داشتم

به گزارش خبرگزاری مهر، «انور گدویف» نایب قهرمان المپیک ۲۰۱۶ ریو گفت: برای اینکه بتوانم در وزن ۷۴ کیلوگرم به میدان بروم، چندین بار وزن کم کردم. به عنوان مثال یکبار برای مسابقات قهرمانی روسیه مجبور به کاهش وزن ۱۳ کیلوگرمی شدم و چندین بار دیگر هم برای مسابقات مختلف از جمله المپیک مجبور به این کار شدم

دارنده مدال برنز جهان ادامه داد: وزن کم کردن روش همه مبارزان است و این کار به راحتی به دست نمی آید، اما با کمک مربیان توانستم این کار را در شرایط بهتری انجام دهم.

وی در مورد درگیری‌ با جردن باروز آمریکایی در بازیهای المپیک ریو گفت: باید بگویم که مبارزه کثیفی بود که من آماده این مسابقه سنگین و جدی بودم. البته نمی خواستم جواب ضربه‌ای که وی به سر من زد را بدهم و فقط او را هل دادم.