انعقاد قرارداد ۶۲ میلیارد تومانی خروج مغروقه ها از آبراه اروند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی پنج شنبه شب با حضور در اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف اصلی از سفر به خرمشهر بازدید از عملیات نجات مغروقه ها بود و قراردادی را منعقد کردیم با اعتبار ۶۲.۵ میلیارد تومان که مغروقه ها را از آبراهه اروند خارج کنیم.

وی افزود: این قرارداد شامل خروج ۳۹ فروند مغروقه می شود که در محور اصلی آبراهه اروند قرار گرفته و البته چهار مغروقه دیگر هم هست که با قراردادی دیگر اقدام به نجات آنها کردیم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این قراردادها به ۳۹ به علاوه چهار معروف است و در کل تعداد ۴۳ مغروقه را خارج می کنیم و بعد از اتمام کار خروج آنها اروند آماده لایروبی می شود. البته ۱۸ فروند مغروقه نیز هست که در محدوده کشور عراق باقی مانده که باید با طرف عراقی برای نجات آنها مذاکره داشته باشیم و اگر آنها هم خارج شود و بتوانیم تمام آبراهه ها را از نظر مغروقه پاکسازی کنیم آن وقت نوبت به لایروبی می رسد.

آخوندی گفت: البته برای لایروبی نیاز به موافقت سیاسی و امنیتی هست که بر اساس قرارداد ۱۹۷۷ الجزایر توسط وزارت خارجه های دو کشور انجام می شود. لایروبی کار بسیار مهم و مفصلی است که در اروند داریم و برای انجام حداقلی باید حدود ۱۲ میلیون مترمکعب را لایروبی کنیم و اگر بخواهیم عمق بیشتری را پوشش دهیم باید بالای ۳۰ میلیون مترمکعب را لایروبی کنیم.

وی ادامه داد: کار بسیار پرهزینه و گران قیمتی است و نهایتا بدون نجات مغروقه ها و لایروبی تمام کارهایی که برای نوسازی بندر خرمشهر انجام دادیم بی فایده و زحمات نیز ناقص می ماند.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: امکانات بندری بسیار خوبی داریم و این بندر امکان تخلیه و بارگیری پنج میلیون تن کالا را در طول سال دارد ولی اکنون به دلیل مشکلاتی که در آبراهه داریم زیر ظرفیت کار می کنیم. اقدامات زیادی را در راستای نوسازی بندر و نجات مغروقه ها انجام دادیم و مکاتبات متعددی را هم برای نجات مغروقه ها با طرف عراقی داشتیم.

خارج سازی ۱۱ شناور مغروقه

آخوندی بیان کرد: نجات مغروقه ها پیشرفت خوبی داشته و مراحل نهایی را طی می کند که تاکنون طی همین قرارداد اخیر تعداد ۱۱ فروند را بیرون آورده و بقیه را هم با سرعت بیرون می آوریم.

وی اضافه کرد: در بندر خرمشهر بحث کشتیرانی بین ایران و عراق را فعال کردیم که می توانند به راحتی زائران حسینی را جابه جا کنند. از مرز زمینی شلمچه نیز زائران جابه جا می شوند و خوشبختانه پایانه شلمچه ساخته شده و امیدواریم که تا قبل از اربعین به صورت رسمی افتتاح شود. این پایانه یکی از بهترین و زیباترین پایانه های کشور و دارای ظرفیت های بسیار خوبی است.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: پایانه چذابه نیز احداث شده و اهواز به چذابه را هم توسعه دادیم که بخش عمده از کارها تا قبل از اربعین آماده می شود. برای انتقال زائران از اهواز به شلمچه از طریق ریل نیز اقدامات لازم انجام شده است.

وی ادامه داد: تسهیلات لازم را برای خدمات رسانی به زائران در ایام اربعین در خوزستان فراهم شده است.

آخوندی عنوان کرد: خط ریلی خرمشهر به بصره نیاز به یک پل پیچیده روی اروند دارد و ۳۲ کیلومتر از این خط ریلی در حوزه کشور عراق است و کار مشترکی است که باید با همکاری طرف عراقی انجام شود. تا این لحظه مذاکرات زیادی با عراقی ها داشتیم ولی به دلیل مشکلات مالی و مسائل ناامنی از نظر تأمین مالی هنوز پا پیش نگذاشته اند و امکان اینکه بخواهیم یک جانبه همه هزینه ها را از سمت ایران تأمین کنیم وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: این کار باید با مشارکت مالی دو کشور باشد و ایرانی ها موافق هستند ولی عراق هم باید پاپیش بگذارد و اگر سودش برای آنها بیشتر نباشد ولی کمتر هم نیست. در صورت تأمین مالی طرف عراقی بلافاصله مناقصه برگزار می کنیم