به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، عباس آخوندی در مراسم انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر، گفت‌: در سال جاری ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار داشتیم که کل بودجه عمرانی ۵۷ هزار میلیارد تومان بود یعنی ۲۰ درصد کل بودجه به شکل اسمی در اختیار پیشرفت و ساخت پروژه های عمرانی قرار گرفت اما در نهایت با احتساب اوراق مشارکت، اسناد و تعهدات آتی ۲۵ هزار میلیارد تومان از این بودجه یعنی رقمی در حدود ۹ درصد به بخش عمرانی اختصاص یافت.

وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ براساس لایحه بودجه سال ۹۶، بودجه اختصاص یافته به حوزه عمرانی در سال آینده نسبت به سالجاری کاهش می یابد زیرا بودجه اسمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است و معلوم نیست که چند درصد از آن در نهایتاختصاص می یابد.

وی تأکید کرد: اجرای اقدامات زیربنایی با بودجه دولتی امکانپذیر نیست و پیش بینی می شود که در سال ۹۶، صادرات نفت ایران به بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برسد که با این افزایش هم تامین بودجه جاری و عمرانی کشور سخت است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: هزینه‌های عمران و آبادانی کشور روند نزولی داشته است و اگر در سال های گذشته نسبت بودجه جاری به عمرانی ۷۰ به ۳۰ بود هم اکنون بودجه کشور ۹۰ درصد جاری و ۱۰ درصد عمرانی است.

دوبار هزینه مسکن مهر را بازگرداندم

آخوندی با انتقاد از برخی هزینه های انجام شده در کشور، اظهارداشت: اگر هزینه‌ای در ایران انجام شود برگرداندن آن سخت است، به عنوان نمونه هزینه یارانه یا مسکن مهر برگردانده نشد البته من دو بار هزینه مسکن مهر را برگردانم و تاوان آن را دادم.

وی بیان کرد: همچنان بر موضع خودم درباره منافات طرح مسکن مهر با منافع ملی و همچنین هدر رفت بودجه کشور اصرار دارم و به مخالفتم با این طرح ادامه می‌دهم و هزینه آن را هم می‌پردازم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: از همان ابتدای تصدی وزرات می‌توانستم به جای مخالفت با مسکن مهر هر روز هزاران واحد آن را افتتاح کنم اما معتقدم که این طرح به زیان کشور است.

آخوندی گفت: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در مسکن مهر انجام شده است اما هنوز ۳۰ درصد از جمعیت شهری ایران در وضعیت بد مسکنی به سر می برند.

انگاره های اقتصادی باید تغییر کند

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: انگاره اقتصادی در کشور باید تغییر کند و اقتصاد ملی هزینه توسعه زیربنایی را تأمین کند و از این تأمین مالی، بازگشت اقتصادی هم داشته باشد و اتکای طرح های عمرانی به بودجه دولتی کاهش یابد.

به گفته آخوندی، میزان سرمایه‌گذاری در سازمان بنادر طی ۳ سال گذشته به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و باید این موضوع را در نظر داشت که بنادر را با اتکا به بودجه دولتی نمی توان توسعه داد همانطور که آزادراه‌های تهران - شمال، اصفهان - شیراز، حرم تا حرم و... از سرمایه‌ خصوصی توسعه داده‌ایم.

وی گفت: با بودجه دولتی امکان توسعه زیربناها فراهم نیست و در موقعیتی قرارداریم که باید تغییر گفتمان در حوزه اقتصادی انجام پذیرد و انگاره ها تغییر کند البته برداشتن این گام، سخت است زیرا دولت، ملت و فعالان یک بخش به انگاره آن حوزه خو گرفته‌اند و برای تغییر آن مقاومت می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از اقداماتی که برای تغییر انگاره ها انجام شد توسعه بندر چابهار با مشارکت بخش خصوصی بود ضمن اینکه برای توسعه بنادر شهید رجایی و جاسک هم باید سرمایه خصوصی جذب کنیم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برای نخستین بار در ایران خط آهن کرمان - سیرجان با سرمایه بخش خصوصی فعال شد و فرودگاه ها را هم به همین روش با سرمایه خصوصی توسعه دادیم.

آخوندی بیان کرد: مشارکت با سرمایه گذار خصوصی یک بازی برد - برد است البته برای ترغیب سرمایه گذاران این بخش باید بسته های تشویقی ارائه کنیم و مدلهای اقتصادی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران داشته باشیم.

وی افزود: برای حضور در تجارت بین المللی باید در همه زمینهها توسعه و پیشرفت داشته باشیم، با ۱۰۰ فروند هواپیمای فرسوده نمی‌توان حرفی برای گفتن داشت بلکه باید قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای نو را منعقد کنیم وعلاوه بر حذف دلالان و واسطه‌گران، ناوگان هوایی کشور را نو کنیم.

آخوندی گفت: حضور ۱۸ لاینر(خط کشتیرانی) بین المللی در بنادر کشور موجب می شود که فضای رقابتی در حوزه بنادر ایجاد شود و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم بیش از این پیشرفت کند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، علاوه بر توسعه بنادر باید از سایر مزیت های دریا هم بهره برد هم اکنون بندر شهیدرجایی، ۲۴۰۰ هکتار پس کرانه دارد و سازمان بنادر به دنبال افزایش ۲۴۰۰ هکتار جدید است.