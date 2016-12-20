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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۹:۱۲

آخوندی:

همچنان با مسکن مهر مخالفم/تاوان مخالفتم را می‌پردازم

همچنان با مسکن مهر مخالفم/تاوان مخالفتم را می‌پردازم

وزیر راه و شهرسازی باانتقاد ازهزینه‌های صرف شده برای طرح مسکن مهر،گفت: بااین طرح ازهمان روزاول وزارتم مخالف بودم و همچنان هم مخالفم و دوبار هزینه مسکن مهر را برگرداندم وتاوان آن راهم دادم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، عباس آخوندی در مراسم انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر، گفت‌: در سال جاری ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار داشتیم که کل بودجه عمرانی ۵۷ هزار میلیارد تومان بود یعنی ۲۰ درصد کل بودجه به شکل اسمی در اختیار پیشرفت و ساخت پروژه های عمرانی قرار گرفت اما در نهایت با احتساب اوراق مشارکت، اسناد و تعهدات آتی ۲۵ هزار میلیارد تومان از این بودجه یعنی رقمی در حدود ۹ درصد به بخش عمرانی اختصاص یافت.

وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ براساس لایحه بودجه سال ۹۶، بودجه اختصاص یافته به حوزه عمرانی در سال آینده نسبت به سالجاری کاهش می یابد زیرا بودجه اسمی حدود  ۴۰ هزار میلیارد تومان است و معلوم نیست که چند درصد از آن در نهایتاختصاص می یابد.

وی تأکید کرد: اجرای اقدامات زیربنایی با بودجه دولتی امکانپذیر نیست و پیش بینی می شود که در سال ۹۶، صادرات نفت ایران به بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برسد که با این افزایش هم تامین بودجه جاری و عمرانی کشور سخت است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: هزینه‌های عمران و آبادانی کشور روند نزولی داشته است و اگر در سال های گذشته نسبت بودجه جاری به عمرانی ۷۰ به ۳۰ بود هم اکنون بودجه کشور ۹۰ درصد جاری و ۱۰ درصد عمرانی است.

دوبار هزینه مسکن مهر را بازگرداندم

آخوندی با انتقاد از برخی هزینه های انجام شده در کشور، اظهارداشت: اگر هزینه‌ای در ایران انجام شود برگرداندن آن سخت است، به عنوان نمونه هزینه یارانه یا مسکن مهر برگردانده نشد البته من دو بار هزینه مسکن مهر را برگردانم و تاوان آن را دادم.

وی بیان کرد: همچنان بر موضع خودم درباره منافات طرح مسکن مهر با منافع ملی و همچنین هدر رفت بودجه کشور اصرار دارم و به مخالفتم با این طرح ادامه می‌دهم و هزینه آن را هم می‌پردازم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: از همان ابتدای تصدی وزرات می‌توانستم به جای مخالفت با مسکن مهر هر روز هزاران واحد آن را افتتاح کنم اما معتقدم که این طرح به زیان کشور است.

آخوندی گفت: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در مسکن مهر انجام شده است اما هنوز ۳۰ درصد از جمعیت شهری ایران در وضعیت بد مسکنی به سر می برند.

انگاره های اقتصادی باید تغییر کند

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: انگاره اقتصادی در کشور باید تغییر کند و اقتصاد ملی هزینه توسعه زیربنایی را تأمین کند و از این تأمین مالی، بازگشت اقتصادی هم داشته باشد و اتکای طرح های عمرانی به بودجه دولتی کاهش یابد.

به گفته آخوندی،  میزان سرمایه‌گذاری در سازمان بنادر طی ۳ سال گذشته به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و باید این موضوع را در نظر داشت که بنادر را با اتکا به بودجه دولتی نمی توان توسعه داد همانطور که آزادراه‌های تهران - شمال، اصفهان - شیراز، حرم تا حرم و... از سرمایه‌ خصوصی توسعه داده‌ایم.

وی گفت: با بودجه دولتی امکان توسعه زیربناها فراهم نیست و در موقعیتی قرارداریم که باید تغییر گفتمان در حوزه اقتصادی انجام پذیرد و انگاره ها تغییر کند البته برداشتن این گام،  سخت است زیرا دولت، ملت و فعالان یک بخش به انگاره آن حوزه خو گرفته‌اند و برای تغییر آن مقاومت می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از اقداماتی که برای تغییر انگاره ها انجام شد توسعه بندر چابهار با مشارکت بخش خصوصی بود ضمن اینکه برای توسعه بنادر شهید رجایی و جاسک هم باید سرمایه خصوصی جذب کنیم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برای نخستین بار در ایران خط آهن کرمان - سیرجان با سرمایه بخش خصوصی فعال شد و فرودگاه ها را هم به همین روش با سرمایه خصوصی توسعه دادیم.

آخوندی بیان کرد: مشارکت با سرمایه گذار خصوصی یک بازی برد - برد است البته برای ترغیب سرمایه گذاران این بخش باید بسته های تشویقی ارائه کنیم و مدلهای اقتصادی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران داشته باشیم.

وی افزود: برای حضور در تجارت بین المللی باید در همه زمینهها توسعه و پیشرفت داشته باشیم، با ۱۰۰ فروند هواپیمای فرسوده نمی‌توان حرفی برای گفتن داشت بلکه باید قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای نو را منعقد کنیم وعلاوه بر حذف دلالان و واسطه‌گران، ناوگان هوایی کشور را نو کنیم.   

آخوندی گفت: حضور ۱۸ لاینر(خط کشتیرانی) بین المللی در بنادر کشور موجب می شود که فضای رقابتی در حوزه بنادر ایجاد شود و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم بیش از این پیشرفت کند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، علاوه بر توسعه بنادر باید از سایر مزیت های دریا هم بهره برد هم اکنون بندر شهیدرجایی، ۲۴۰۰ هکتار پس کرانه دارد و سازمان بنادر به دنبال افزایش ۲۴۰۰ هکتار جدید است.

کد مطلب 3854710

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    نظرات

    • احمد IR ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
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      با تشکر از مسئولان محترم سایت آقای وزیر میدونید با این نظر خودخواهانه خود چندین میلیون افراد کم درآمد جامعه را به خاک سیاه نشونده اید ؟
    • مهدی IR ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
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      با سلام و امید به ثبت این جملات لطفا" دقیقا" مشخص نمائید که استیضاح وزیر راه تا الان به کجا رسیده ؟ وزیر راه به پشتوانه چه سیاسیونی هر کاری دلش می خواهد می کند و دائم هزاران نفر از مردمی که سالها کل اندوخته خود را جهت مسکن مهر هزینه کرده اند را به تمسخر گرفته است ؟
    • ساناز IR ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
      0 0
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      اولا اصل موضوع اینست که این کار را دولت قبل انجام داده و قانونی هست که میگوید "نظر و اقدام و اجرای هر ایده و طرح و اقدامی به هر شکل و روشی ،برای بد تلقی شدن و حذف و ایراد تراشی فقط دارا بودن یک خصوصیت و آنهم مجری آن دولت قبل باشد کفایت میکند" . دوما کاشکی یکی را خانه دار میکردند و حداقل یک نمونه خانه داری با کیفیت را برای قشر ضعیف ( نه خودی ها و ذخایر و..) انجام میدادند و برایش سمینار و همایش و افتتاح میگرفتند و به همه نشان میدادند که خانه دار کردن یعنی این بعد به میلیونها خانه داری بد دولت قبل ایراد میگرفتند و نفی میکردند. نظر اقایان این است که بی خانمانی بهتر از داشتن خانه بد است.
    • سید IR ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
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      استیضاح حق مسلم وزیر راه
    • رسول زمانی IR ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
      0 0
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      پس الان تکلیف ما چیه بعد از شش سال نه دستمون به پولمون میرسه نه خونه دار شدیم؟؟؟
    • بهروز از نهاوند IR ۱۵:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
      0 0
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      سلام. نمی دانم چرا مجلس محترم در خصوص استیضاح این وزیر این همه وقت کشی می کند
    • علی CZ ۱۵:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
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      جناب آخوندی! چرا وقتی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس رفته بودید، گفتید که مسکن مهر را تکمیل می کنید. چرا به نمایندگان برای گرفتن رای دروغ گفتید؟ آقای وزیر! شما باید تاوان دروغگویی خود را بپردازید. مجلس اینبار تحمل نمی کند.

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