احتمال وقوع پدیده لیمر در خارگ/ هشدار برای ترددهای دریایی

محمود رضایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به پیشبینیهای صورت گرفته توسط اداره کل هواشناسی و مدیریت بحران استان بوشهر، امکان وقوع لیمر در پایان هفته جاری وجود دارد.
وی اضافه کرد: باتوجه به امکان وقوع لیمر در پایان هفته جاری، صیادان خارگی ضمن رعایت تمامی اصول ایمنی از دریاروی به صورت جدی خودداری کنند و حتما قایقهای خود را از هر لحاظ ایمن کنند.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: با برنامهریزی صورت گرفته، ایجاد پناهگاه صیادی خارگ با همکاری اداره بندر و دریانوری در حال انجام است و اقدامات ابتدایی این پروژه در حال اجرا است.
به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین باد پاییز در سواحل خلیج فارس که به عبارت صحیحتر مهمترین باد سالانه این ناحیه هم به حساب میآید باد معروف و ویرانگر لیمر(limer) یا لهیمر(lehimer) است. تاریخ زمانی که صیادان جنوب در انتظار وزش این باد هستند، معمولاً اواخر آبان تا اوایل آذر است.
باد لیمر حالت گردباد شدیدی را دارد که در برخورد با آب دریا گردآبهای شدیدی را ایجاد میکند و دریا را هم همزمان به شدت متلاطم و مواج میکند، در نتیجه لنجهای محلی که معمولاً تناژهای ۲۰ تا ۳۰۰ تنی دارند را با مشکلات زیادی از جمله احتمال تخریب لنج و غرق شدن سرنشینان مواجه میکند.
مدتزمان وزش این باد در هر نقطه، کوتاه و کمتر از نیم ساعت است و چون به دنبال خود بارش باران را دارد، بلافاصله با این بارش هوا از حالت طوفانی خارج میشود.
