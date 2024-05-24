احداث بیمارستان و استقرار فرمانداری در پرند پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی در سخنرانی پیش از خطبه‌های پیش از نماز جمعه این هفته پرند ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، به ویژه شهیدان سلیمانی و امیرعبداللهیان، با اشاره به جایگاه رفیع حضرت ابراهیم (ع) و حضرت محمد (ص) در قرآن کریم، گفت: حضرت ابراهیم خلیل، الگوی بزرگ بشریت و نمونه‌ای از تسلیم در برابر اوامر الهی است.

وی افزود: خداوند متعال ایشان را خلیل خود نامید و از او به عنوان بنده نیکوکار، امام صالح و رشید یاد می‌کند. همچنین، پیامبر اکرم (ص) نیز اسوه‌ای کامل در تمامی ابعاد زندگی هستند و ما ائمه اطهار (ع) را نیز سیاسی می‌دانیم؛ چرا که در ادعیه نیز به این امر اشاره شده است.

قشقاوی در ادامه با بیان خاطراتی از شهیدان سلیمانی و امیرعبداللهیان گفت: من افتخار آشنایی و همکاری با این دو شهید بزرگوار را داشتم. شهید سلیمانی، رادمردی آشنا با زبان دنیا بود و بهترین سند برای نزدیکی میدان و دیپلماسی به شمار می‌رفت، ایشان با قد و قامت بلند خود، عزت و شرف ایران را در میان کشورهای جهان به نمایش گذاشتند.

منتخب مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی به نقش شهید امیرعبداللهیان در عرصه دیپلماسی اشاره کرد و گفت: شهید امیرعبداللهیان، نمونه‌ای از صداقت، اخلاص، پاکی و راست‌گویی با مردم بود، او در فاجعه منا، پیگیر حقوق زائران ایرانی بود و با درایت و شجاعت خود، گام‌های مؤثری در جهت احقاق حقوق آنها برداشت.

نماینده رباط کریم، بهارستان و پرند در ادامه به بیان دغدغه‌های مردم پرند پرداخت و عنوان کرد: با جزئیات مشکلات این شهر آشنا هستم و بیشترین تماس‌های مردمی را از پرند دریافت می‌کنم.

وی بیان کرد: خوشبختانه مشکل مترو حل شده، اما موضوعاتی مانند احداث بیمارستان و استقرار فرمانداری همچنان نیازمند پیگیری و حل شدن هستند.

قشقاوی در پایان سخنان خود، با تاکید بر ضرورت برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند، از مردم پرند خواست تا با وحدت و همدلی برای توسعه و آبادانی این شهر تلاش کنند.