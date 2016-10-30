موزه گالری آب میزبان هنرمندان نقاش شد/اجرای زنده نقاشی درآب انبار

رئیس انجمن هنرهای تجسمی و سنتی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، گفت: در پی برگزاری آیین گشایش نمایشگاه آثار استاد شهرام کریمی ، با حضور جمعی از هنرمندان و فرهیختگان، نشست تخصصی و نقد و بررسی آثار هنرمندان توسط استاد شهرام کریمی هم در این موزه گالری برگزار شد.

هادی ستایش با بیان اینکه در این نمایشگاه نقاشی اینستالیشن های شهرام کریمی به مخاطب ارایه شده، گفت: همزمان کتابی نیز از آثار متاخر شهرام کریمی با مقدمه ی دن کمرون و شیرین نشاط منتشر شده است.

وی با اشاره به اینکه طی چند سال اخیربرخی گالری های اروپایی فعالیت خود را بر نمایش و شناسایی هنر خاورمیانه ای متمرکز کرده اند ، که از آن جمله می شود به روپک گالری در پاریس ، کاشیا هیلدبرند در زوریخ و شنک گالری در کلن اشاره کرد، افزود: آثار استاد کریمی پیشتر و در سال ۱۳۸۹ در گالری «شنک» شهر کلن آلمان به نمایش در آمد که در ادامه این رویداد میز گردی با عنوان «هنر جهانی و هویت فرهنگی» در «Stadtmuseum» برگزار شد، از این رو در موزه گالری آب شیراز نیز فرصتی فراهم شد که هنرمندان همراه با گوش سپردن به ایده های شهرام کریمی نقطه نظرات خود را در اختیار این هنرمند قرار دهند.

مدیر موزه گالری آب شیراز ادامه داد: در میان مدعوین این نمایشگاه و نشست تخصصی از جمله حسن مشکین فام، استاد قصردشتی، سیروس رومی، مهدی هنرجویان، به چشم می خورد.

وی از ادامه نمایشگاه نقاشی های استاد شهرام کریمی تا ۱۹ آبان جاری در موزه گالری آب شیراز خبر داد و عنوان کرد: کارگاه آموزشی و اجرای زنده اثر توسط استاد شهرام کریمی نیز روز یک‌شنبه ۹ آبان ساعت ۱۷ در این نگارخانه برگزار می شود.

شهرام کریمی متولد ۱۳۳۶ شیراز، نقاشی را از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۷ در ایران آغاز و در پی مهاجرت به آلمان در سال ۱۹۸۸ میلادی به برپایی نمایشگاه های متعدد انفرادی و گروهی در شیراز ، تهران ، کلن اقدام کرد. او تاکنون موفق به دریافت جایزه راینزیک در سال ۱۹۹۷ شده و شرکت در بینال استانبول ۲۰۰۳، نمایش آثار در موزه هنرهای معاصر پانسووا ۲۰۰۳ ، نمایش آثار در آرت بازل ۲۰۰۷ و آرت کلن ۲۰۰۸ ، نمایش نقاشیهایش در کنار آثار سام فرانسیس ، فرناندو بوترو ، روی لیختن اشتاین و روبرت روزنبرگ ، گالری گابیانو ، رم ۲۰۰۷ ، نمایش آثار در گالری کاستلی نیویورک ۲۰۰۸ ،همکاری مشترک با شیرین نشاط، حضور به عنوان طراح صحنه در فستیوال های ونیز، لوکارنو و فستیوال فیلم مسکو و نمایشگاه انفرادی گالری هما در سال ۱۳۸۷ در تهران از جمله فعالیت های هنری این نقاش است.

موزه گالری آب شیراز در بافت تاریخی و مجموعه زندیه قرار دارد که پیشتر به عنوان آب انبار وکیل شناخته می شد.