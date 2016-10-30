  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۸

کارگاه آموزشی«روند تبدیل فیلمنامه به فیلم» در دهدشت برگزار شد

کارگاه آموزشی«روند تبدیل فیلمنامه به فیلم» در دهدشت برگزار شد

یاسوج- کارگاه آموزشی«روند تبدیل فیلمنامه به فیلم» به همت حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد و اداره ارشاد کهگیلویه در شهر دهدشت برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحدهنرهای تصویری حوزه هنری استان صبح یکشنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت: این کارگاه آموزشی با حضور علاقه مندان به فیلم و سینما وبا حضور سید عباس موسوی اعظم از دانش آموختگان سینما در این شهر برگزار شد .

اسحاق آقایی افزود: در این کارگاه دو روزه به موضوعات مختلفی از جمله ویرایش فیلمنامه، دیالوگ، همسویی داستان و .... پرداخته شد.

وی بیان کرد: روز اول این کارگاه آموزشی به ویرایش فیلمنامه اختصاص داشت و موضوعاتی همچون ویژگی های شخصیت در درام، ضرورت ایجاز در ساختار دراماتیک برای رسیدن به صحنه کنش، مولفه های فنی و استاندارد نگارش فیلمنامه و همسویی داستان و کاراکتر از جمله موضوعات مطروحه در این کارگاه بودند.

آقایی اظهار کرد: در روز دوم کارگاه آموزشی«روند تبدیل فیلمنامه به فیلم» به موضوعات مرحله پیش تولید اختصاص یافت و همچنین به مبحث دکوپاژ به عنوان مهم ترین ضرورت کارگردانی اشاره شد.

کد مطلب 3809842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها