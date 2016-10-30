کارگاه آموزشی«روند تبدیل فیلمنامه به فیلم» در دهدشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحدهنرهای تصویری حوزه هنری استان صبح یکشنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت: این کارگاه آموزشی با حضور علاقه مندان به فیلم و سینما وبا حضور سید عباس موسوی اعظم از دانش آموختگان سینما در این شهر برگزار شد .

اسحاق آقایی افزود: در این کارگاه دو روزه به موضوعات مختلفی از جمله ویرایش فیلمنامه، دیالوگ، همسویی داستان و .... پرداخته شد.

وی بیان کرد: روز اول این کارگاه آموزشی به ویرایش فیلمنامه اختصاص داشت و موضوعاتی همچون ویژگی های شخصیت در درام، ضرورت ایجاز در ساختار دراماتیک برای رسیدن به صحنه کنش، مولفه های فنی و استاندارد نگارش فیلمنامه و همسویی داستان و کاراکتر از جمله موضوعات مطروحه در این کارگاه بودند.

آقایی اظهار کرد: در روز دوم کارگاه آموزشی«روند تبدیل فیلمنامه به فیلم» به موضوعات مرحله پیش تولید اختصاص یافت و همچنین به مبحث دکوپاژ به عنوان مهم ترین ضرورت کارگردانی اشاره شد.