مشکل آب آشامیدنی ۸ روستای بخش معمولان در شهرستان پلدختر

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا بهاروند در سخنانی اظهار داشت: اختصاص اعتباری حدود پنج میلیارد ریال برای آبرسانی به هشت روستای بخش معمولان از توابع شهرستان پلدختر به تصویب رسیده است.

وی افزود: مجتمع «کورشوراب» بخش معمولان شامل هشت روستا «کورشور»، «آب علیشاه»، «هیگه کالیاب»، «باغ فیروز»، «مشهدی براگو جربرفی»، «دولت محمد»، «زنگنه سوخته»، «چالاب نادعلی» با ۸۶ خانوار و با ۳۵۱ نفر جمعیت آب آشامیدنی ندارند.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر گفت: در حال حاضر این روستاها آب آشامیدنی خود را از طریق چشمه های موجود اطراف روستا تامین می کنند و چشمه ها نیز در حال حاضر با کمبود آب مواجه هستند.

بهاروند افزود: با توجه به وضعیت منطقه و عدم شناسایی کارشناسان امورآب به محل حفر چاه تا کنون آبرسانی به این روستاها صورت نگرفته است.

وی گفت: در سال جدید شرکت آب و فاضلاب روستایی مجبور شد در فاصله ۱۰ کیلومتری منطقه «چگنی» خرم آباد گزینه ای را برای تامین آب آشامیدنی این روستاها برای حفر چاه مشخص کند.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر افزود: شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر بلافاصله اقدامات اولیه را به سرعت برای حفر چاه انجام داده و این پروژه از پروژه های اقتصاد مقاومتی شهرستان است.

بهاروند اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال جاری شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان نسبت به حفر چاه و راه اندازی آن تلاش کند و در صورت آبدهی چاه مشکل آب آشامیدنی هشت روستای منطقه حل خواهد شد.